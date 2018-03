Funcionarios evalúan cambios en la aplicación de impuestos a Juntas de Gobierno

En la sala de reuniones de la Cámara Alta, ubicada en el 2º piso de Casa de Gobierno, estuvieron presentes quien encabeza la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Kisser, y los senadores por Tala, Héctor Blanco; Gualeguay, Francisco Morchio; Feliciano, Miriam Espinoza; Islas, Daniel Olano; Villaguay, Mario Torres; Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda; Victoria, Roque Ferrari; La Paz, Aldo Ballestena; Uruguay, René Bonato; Concordia, Angel Giano; y Nogoyá, Beltrán Lora.



En el encuentro se dio tratamiento al proyecto de ley presentado por el senador Lora, que pretende derogar el Decreto N° 4.647/12, que fija límites juridiccionales a la Planta Urbana de la Junta de Gobierno de Crucesita Octava, distrito Crucecitas, departamento Nogoyá. El texto sostiene que "a consecuencia de este decreto se incrementaron de manera considerable los avalúos fiscales de los predios y chacras rurales de la zona, dando como resultado cálculos de impuestos a pagar excesivamente onerosos e imposibles de cumplimentar".



Asimismo argumenta que "se desconocen los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo Provincial de aquel momento a la recategorización de una zona rural que no recibía ni recibe hasta el día de hoy ninguna prestación de los servicios que requiere una planta urbana" por lo que es "de suma urgencia resolver este asunto y retrotraer los cálculos de las liquidaciones según criterio anterior a la reforma, y a su vez disponer para los afectados un plan especial de pago que incluya quita de multas e intereses por la especial situación de los mismos".



El Presidente de la Comisión señaló, a modo de introducción, que "hay preocupación de todos los departamentos, ya que hay un problema que se ha suscitado con el incremento de impuestos". La disyuntiva surge con el impuesto inmobiliario urbano y rural en los ámbitos de Juntas de Gobierno, y enfatizó que "hay que pagar impuestos razonables, buscando equilibrio".



Kisser le dio la palabra posteriormente al senador Lora, quien manifestó que el proyecto de ley de su autoría es un "disparador" con el caso de Crucesita Octava, tras lo cual argumentó con datos y decretos la evolución del problema desde el año 2012. Remarcó en este punto que hay pequeños chacareros y productores afectados, y trajo a colación un ejemplo concreto, el de una persona que abonó en 2012 248 pesos de Impuesto Inmobiliario, y en 2017 debe abonar 9.059 pesos.



Por su parte, el senador Ferrari apuntó a que el impuesto no debería superar el 300 por ciento de aumento del 2012 a hoy, de acuerdo a los decretos que existen, por lo que si se trata de un error hay que trabajar en solucionarlo.





La palabra de los invitados



El representante de la ATER, Sergio Granetto, reconoció que el proyecto "es un buen disparador para el tema".



"Hemos chequeado unos 200 casos y no hay errores", ya que "la legislación es clara en cuanto a lo urbano, sub urbano y rural". Asimismo apuntó a una alternativa para legislar, estableciendo un cuarto registro, que serían parcelas rurales con destino productivo en plantas urbanas, valuadas como rurales.



Por su parte el titular de Catastro, Carlos Duhalde, agregó que "a partir de las plantas urbanas, las parcelas pasan a urbanas de acuerdo a la normativa". En el caso de Crucesita, "visualizamos unas 120 parcelas, 31 tributan como urbana y el resto como rural". "Se hace necesario producir una adecuación a la normativa actual de valuación y que se mantenga el tratamiento rural en determinadas condiciones, mientras se readecúen las plantas urbanas", a lo que coincidió el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez.



Para cerrar el encuentro, el senador Kisser sostuvo que fue "una reunión sumamente productiva y beneficiosa", tras lo cual solicitó a los invitados acercar a la Comisión un anteproyecto para solucionar el problema en cuestión, contemplando que incluya un retroactivo al 1º de enero de este año. (APF)