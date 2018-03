Peña admitió "dificultades" en la economía, pero afirmó que el país "está bien"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció hoy ante empresarios que "hay dificultades" en la economía, pero aseguró que la Argentina "está bien", al destacar que este Gobierno está "rompiendo los bolsones del clientelismo y, al mismo tiempo, cuida a los sectores más vulnerables"."Creo que es muy importante acostumbrarnos a la desdramatización. Vivimos enamorados de las crisis, de la tensión, y todos los días nos despertamos pensando qué otra cosa puede poner en riesgo nuestro desarrollo y la realidad es que no va a pasar eso", remarcó el funcionario nacional, al participar de una charla en el Rotary Club.Peña destacó que el Gobierno respeta "a los que piensan que vamos lento", aunque sostuvo que no creen que "sea posible ni deseable una velocidad mayor", al tiempo que reclamó que "se le ponga nombre a las propuestas" alternativas."Creo que la Argentina está bien porque a un país hay que mirarlo en un contexto y en un proceso. Cuando uno mira de dónde venimos y dónde estamos hoy, lo primero que podemos ratificar es que si hace dos años nos hubiésemos juntado, las dudas hubieran sido muy distintas a las que tenemos ahora", resaltó.Peña explicó que cuando llegaron a la Casa Rosada "muchos se preguntaban si éramos capaces de gobernar, si éramos capaces de construir mayoría parlamentaria siendo minoría o si era posible evitar una crisis económica"."Hoy tenemos una normalidad institucional que hace poco tiempo atrás parecía difícil, porque hay un Congreso que debate aún los temas más complejos de una forma respetuosa", destacó el jefe de los ministros.Durante su discurso, el funcionario resaltó también "la cantidad de desafíos que tenemos en materia laboral" y destacó "los acuerdos de competitividad que se han suscripto entre empresarios, gremialistas y el Estado para generar trabajo"."Si miramos lo económico está claro que hay dificultades y desafíos, nadie es ingenuo en eso, pero está claro también que estamos entrando ya en el periodo más largo de crecimiento de los últimos siete años y que estamos logrando ir en un camino gradual pero firme de equilibrio fiscal", agregó.Entre otras cosas, el referente del Gobierno señaló que "gran parte de las provincias están creciendo en cantidad de empleo" y que durante su gestión se pudo brindar "protección social con transparencia, rompiendo con los bolsones del clientelismo".Por otra parte, consideró que la próxima reunión del G-20, que se realizará en Buenos Aires, es una oportunidad para "romper con el microclima tóxico del que, a veces, nos rodeamos un poco los dirigentes argentinos" y pidió "no pensar" en este encuentro "como una cuestión de ego"."El mundo quiere trabajar con nosotros, quiere venir acá, quiere que nuestra voz sea parte de las que se dan en los debates mundiales", comentó al respecto.Finalmente, Peña negó que haya "un enfrentamiento con los empresarios" y opinó que el Ejecutivo está "en un nivel de trabajo y de articulación" con ese sector "como pocas veces en nuestra historia", opinó."Todo empresario, pequeño, mediano o grande, tiene acceso directo a un presidente y a un equipo de Gobierno que está trabajando en resolver los problemas y que ya ha resuelto una enorme cantidad de ellos, en primer lugar el de tener un país viable, con una dirigencia que sea íntegra, que sepa cómo generar desarrollo y que no plantee relaciones de corrupción y abuso", cerró.