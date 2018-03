En dos años el precio mayorista de la energía se incrementó el 800 por ciento

"Pasamos a tener un kw de 107 pesos a uno de 995 pesos", precisó. Además recordó que "la forma en que el gobierno ha eliminado los subsidios al precio mayorista impacta muy fuerte. En poco tiempo el usuario ha visto un incremento sustancial".



"Si tomamos los dos años desde que hace que asumió este gobierno, pasamos a tener un kw de 107 pesos a 995 pesos, que es el promedio de lo que le cuesta a la provincia comprarlo en el sistema administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). O sea, hubo un incremento en dos años de 833 por ciento".



"Frente a eso nosotros no tenemos opinión, ya que la provincia no participa en las decisiones del precio mayorista. Es el costo de mw generado que hace Cammesa en función de las distintas centrales que generan y de ahí saca el costo", explicó el funcionario provincial.



González, quien también es titular de Enersa, sostuvo que "la factura que recibe el usuario tiene tres componentes importantes: costo mayorista, valor de distribución y tasas municipales e impuestos provinciales y nacionales".



"En el caso de un residencial, lo que ha sufrido este año es la valuación del precio mayorista", advirtió el funcionario y, en ese sentido, dijo que "no es que se varió la carga impositiva, sino que cuando se discute solamente una parte de estos tres componentes no estamos viendo todo el aspecto, porque la conformación de esa matriz siempre estuvo".



En ese marco, aclaró que, "lo que tuvo una variación muy alta fue el precio mayorista, que en el último año se incrementó un 162 por ciento y en el último bimestre (febrero-diciembre), más del 63 por ciento. Es decir, son valores que impactan muy fuerte en la factura de cualquier usuario, a lo que hay que sumarle que la factura que recibieron tiene que ver con el consumo estacional de verano".



Añadió que "el precio de la distribuidora se actualiza en función de la inflación; es decir, todos los usuarios ven cómo aumentan periódicamente las cosas. Nosotros en combustible el año pasado tuvimos un incremento del 60 por ciento; en cables, un 60 por ciento; en medidores, un 77 por ciento".



Respecto a la autorización de los incrementos, el funcionario afirmó que en los precios de las tarifas "se han cumplido todos los pasos que fija el contrato de concesión o el reglamento de suministro, donde el ente regulador autoriza y, en este caso de los precios mayoristas".



"La Nación celebró audiencias públicas donde expuso cómo iban a ser estos aumentos y luego sacó resoluciones al finalizar el mes de noviembre. Allí dice cómo se va a aplicar el incremento de más del 60 por ciento en diciembre y en febrero. O sea, a partir del 1 de diciembre se produjo un incremento sustancial; y a partir del 1 de febrero otro. Enersa y las cooperativas que están en el mercado mayorista ya estamos abonando el precio mayorista", acotó.



En ese sentido, dijo que "el Ente Regulador de Energía de Entre Ríos lo único que hace es aceptar el cuadro tarifario que nosotros le elevamos y lo aprueba, pero quien fija los precios mayoristas es el Ente Nacional Regulador de la Energía; y quien dictamina las resoluciones es la Secretaría de Energía de la Nación". Fondo de Desarrollo Eléctrico Por otra parte, González se refirió al destino de lo que la provincia percibe por el Fondo de Desarrollo Eléctrico y dijo que "gracias a ese fondo se han hecho todas las obras de gas y electrificación rural en Entre Ríos".



Apuntó que actualmente la provincia está entre las primeras del país al tener abastecido casi el 70 por ciento de la población con gas natural, llegando a hogares de pequeñas comunidades, al igual que con la electricidad; mientras acotó que también se está diseñando un plan para reemplazar las líneas troncales de las 18 cooperativas de Enersa "para que realmente se trabaje con calidad de servicio".



Explicó además que el usuario de hasta los 350 kw de consumo bimensual no abonan el monto por la aplicación del fondo eléctrico provincial.