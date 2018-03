Sequía: quieren que la emergencia abarque toda la provincia y actividades

Política Anunciaron que Bordet declarará la emergencia agropecuaria por sequía

El arroz quedaría exceptuado de la medida en tanto ese cultivo presenta otros problemas vinculados a "la matriz de costos" (energéticos) y no por complicaciones climáticas. Sólo en soja y maíz, se estima que las pérdidas por falta de lluvias alcanzan los 10 mil millones de pesos.La situación generada por la falta de lluvias en Entre Ríos y su impacto en las producciones agropecuarias "es altamente comprobable" sostuvo el dirigente de la Federación Agraria, Elvio Guía, quien expresó que el anuncio de la emergencia "era lo que estaban reclamando" y "no es descabellado".La declaración, según entiende el sector rural, tiene que abarcar a "todas las actividades" salvo el cultivo de arroz "el cual si bien tiene complicaciones, no son climáticas sino en cuanto a su matriz de costos", reveló el director de FAA respecto a los conocidos altos costos de energía eléctrica que afectan a los arroceros debido al riego artificial que utilizan."A todas la sequía nos castiga de la misma manera con la falta de producción: agricultura, ganadería, citricultura, forestales, apícolas, tamberos", enumeró y brindó un dato parcial pero representativo del daño causado por la sequía: "Calculamos solamente en soja y maíz una pérdida de 10 mil millones de pesos".La declaración de la emergencia agropecuaria traería consigo la prórroga en el vencimiento del impuesto inmobiliario rural que pagan los productores entrerrianos. Y una vez homologada por la Nación, permitiría que la AFIP "frene embargos" y en el caso de los bancos "reprogramar los pasivos de créditos tomados en 2016", especificó Guía.También la emergencia habilitaría la vía para conseguir herramientas financieras para que los productores ante las pérdidas, puedan volver a financiarse. "La discusión central está dada en los plazos", agregó sobre este punto. (APF)