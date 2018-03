Bahillo fue designado en la bicameral que debate los DNU

El diputado nacional Juan José Bahillo (PJ-ER) fue designado representante del interbloque Argentina Federal en la Comisión Bicameral del Congreso que evalúa los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el Ejecutivo Nacional en el mes de diciembre. La designación fue propuesta por el presidente del espacio político, Pablo Kosiner (PJ-Salta).



Bahillo explicó que en el debate "pusimos énfasis en pedir que se postergue el tratamiento del decreto 90/2018, que modifica el funcionamiento del programa PROGRESAR, pasando del ámbito de ANSES al Ministerio de Educación" remarcó el Diputado y sostuvo: "Entendemos que modifica algunos criterios que siembran dudas sobre el alcance territorial de los beneficiarios, postergando a los sectores más vulnerables. Queremos hacer nuestro planteo de manera prudente pero con firmeza en la próxima reunión".



"Entendemos que hay que posponer el tratamiento de algunos decretos, en particular, los que ingresaron en el temario nuevo" sostuvo Bahillo y detalló: "El interbloque Argentina Federal evaluó cada DNU. Cada uno mereció un debate, argumentaciones y posturas diferentes". Bahillo se refirió en particular al decreto 1077 -referido a los honorarios profesionales de abogados y procuradores: "Nos opusimos y lo rechazamos", afirmó.



También desde el interbloque se rechazó el decreto 1013 que se refiere al redireccionamiento de partidas y endeudamiento en obra pública destinada a las provincias centrales del país: "No tiene un criterio federal en la distribución de la obra pública y pone en riesgo el endeudamiento del país", señaló Bahillo.



Asimismo, acompañamos el decreto 1103/17 que deja sin efecto el gravamen para los vinos espumantes, tal cual se viene haciendo desde el 2005, ante un expreso pedido de las autoridades y empresas mendocinas.



La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es presidida por el senador radical Luis Naidenoff. En el mes de febrero, se reunió por primera vez y el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría y de conformidad a cinco de los once DNU firmados por Macri. En el encuentro de hoy se amplió el temario con el debate de siete decretos más.