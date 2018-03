Bordet acordó un crédito internacional para infraestructura aeroportuaria

El gobernador Gustavo Bordet definió este martes en Montevideo con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de los gobiernos de Argentina y Uruguay aspectos del acuerdo que comprende obras en la región de Concordia y Salto.



"Ultimamos detalles para la firma de un acuerdo que se hace con una operatoria extra cupo país y propende a la integración de dos países hermanos en una región que tiene una historia común y estas obras de infraestructura que refuerzan también la calidad de los servicios, en este caso aeroportuario", expresó el mandatario entrerriano.



En la reunión, que tuvo lugar este martes en la capital uruguaya, se avanzó con el proyecto que comprende obras en ambos países y que se prevén ejecutar con una operatoria especial del BID. En el plan se destacan el desarrollo de un nuevo aeropuerto en Concordia, un puerto en Salto y un puente que unirá ambas ciudades.



Acompañaron al gobernador entrerriano, el secretario de Provincias del gobierno argentino, Alejandro Caldarelli; el ministro de Planeamiento de Entre Ríos, Luis Benedetto; y los intendentes de Concordia, Enrique Cresto; y de Salto, Andrés Lima.



"Estamos con un ambicioso proyecto que comenzamos al inicio de la gestión que es lograr una operatoria del BID para un proceso de integración regional entre la zona de Concordia y Salto que incluye obras de infraestructura importantes como el nuevo aeropuerto en Concordia, un puerto en Salto y un puente vecinal", comentó Bordet.



También hizo mención la importancia de las gestiones: "En esto venimos trabajando desde hace tiempo, tanto los gobiernos locales de los municipios, de la provincia de Entre Ríos y los gobiernos nacionales e involucrando a la sociedad civil para que el proceso de integración no sea una cuestión que fenece cuando termina un gobierno, sino que sea una política pública que trascienda las gestiones de gobierno".



Al enumerar esas obras mencionó que son "un aeropuerto binacional en la ciudad de Concordia, que ya está, a cuatro kilómetros de la forntera con Salto, un sistema de tráfico, de transporte entre ambas ciudades que puede ser mejorando el sistema de lanchas que hay, mejorando el sistema de ómbibus, explorando también algún otro tipo de sistemas que existen a través del tendido en la red ferroviaria, de todo esto se encargarán los técnicos del BID".



Por otro lado, detalló que otro de los elementos que forman parte del proyecto, tiene que ver con la integración en la parte logística, es decir, "con mejorar las condiciones que hacen a temas aduaneros para que no se generen esperas o barreras burocráticas que demoren o retarden estos procesos". Proyecto regional Por su parte, el ministro de Planeamiento entrerriano, indicó luego del encuentro que fue "un avance más de lo que se venía trabajando, junto con los municipios de Concordia y de Salto para avanzar con este proyecto que ya se había definido en reuniones anteriores en lo que respecta a proyectos de infraestructura y también en lo regional, en lo que es productivo y de desarrollo".



"Es un ejemplo más de lo que es un historia entre dos ciudades que realmente si uno las observa tendrían que ser un solo núcleo urbano", aseguró.



Luego afirmó específicamente "lo que nos interesa es el desarrollo de un aeropuerto internacional para el uso de ambas ciudades y que permita un desarrollo regional muy importante".



Al referirse a la reunión detalló que "el financiador de este proyecto es el BID y ellos han presentado un modelo a seguir de agenda en el cual se marcaron los componentes que se van a tener presentes para este desarrollo dentro de los cuales están las obras de infraestructura pero también el desarrollo regional". Crecimiento regional En tanto que el intendente de Concordia, Enrique Cresto, explicó que "esto lo marcó el BID y a nosotros nos pone muy contentos porque pudo visualizar algo que los concordienses sabemos y es la gran integración que hay entre las dos ciudades".



"Lo importante de todo esto es que han decidido para lo que es el plenario del mes de octubre, llevar este proyecto para todo un apoyo regional no solamente en infraestructura sino productivo, turístico. Hoy son dos ciudades que piensan igual y con la misma idiosincrasia y lo que faltan son las políticas de Estado necesarias y eso no solamente va en las obras de infraestructura como el puerto, o el aeropuerto sino todo un apoyo a un crecimiento regional", manifestó Cresto.



Finalmente manifestó estar "contento", porque "ya es un hecho que esto va a avanzar muchísimo y va ser un núcleo urbano pujante de más de 500.000 habitantes de aquí a 10 años". Presencias Estuvieron también en el encuentro, el jefe de Operaciones del BID en Argentina, Sergio Ríos; el representante BID Uruguay; Morgan Doyle; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, Álvaro González; y el director de Descentralización e Inversión Pública de Uruguay, Pedro Apesteguia, entre otras autoridades.