Agmer Paraná se movilizó a Casa de Gobierno por recomposición salarial

La Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se movilizó este martes hasta la explanada frente a Casa de Gobierno, en el marco de la segunda jornada de paro. Allí realizó una asamblea abierta y reclamó una recomposición salarial."Se trata de jornadas de lucha con paros activos que implican poner frente a la patronal y al conjunto de la sociedad, las principales reivindicaciones, dentro de las cuales, la cuestión salarial es una de los puntos principales en conflicto", explicó a, la secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno.En la oportunidad, la sindicalista denunció que "las patronales no dan respuestas a las demandas que hacemos en relación a llevar adelante un proceso serio de discusión salarial que nos permita sanear nuestro salario y vencer las injusticias que tiene nuestro escalafón docente", en el marco explicó que "6% que nos ofrecen a marzo, escasamente llega a los $500 y esa no puede ser la reivindicación de un semestre completo para un salario tan bajo como el de los docentes"."Le vamos a poner en claro al gobierno de la provincia, la necesidad de que ajuste los números de la propuesta salarial" sentenció Cogno en relación al nuevo encuentro paritario con el Ejecutivo provincial previsto para este miércoles."El gobierno tiene la responsabilidad política de superar el techo del 15% que está ofreciendo y que de ninguna vamos a aceptar", remarcó.De acuerdo a lo que indicó la representante de los docentes del departamento, el acatamiento a la medida de fuerza fue "superior al 90%". Y en esa línea, recordó que "el paro no es una asistencia, sino el ejercicio de un derecho".