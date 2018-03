Trabajadores nucleados en ATE reclamaron por "salario digno"

En el marco de la jornada nacional de lucha, trabajadores nucleados en ATE Entre Ríos realizaron dos días de paro y marcharon este martes a Casa de Gobierno."Los compañeros de toda la provincia están hoy presentes porque sabemos que la única forma de lograr los objetivos como clase trabajadora es movilizándonos", dijo el secretario general, Oscar Muntes.Al referirse a la convocatoria del gobierno, explicó: "La paritaria es un punto esencial para comenzar a discutir salarios, pero no significa que hemos logrado el objetivo, que es no perder poder adquisitivo. Eso es lo que vamos a plantear el viernes a las 10, cuando se abra la paritaria", agregó.El dirigente ratificó que rechazarán un ofrecimiento del 15 por ciento, por entender que no pueden "tener menos que el año pasado, que fue del 23 por ciento". Y porque el propio gobierno nacional "está reconociendo que la inflación va a ser superior al 20 por ciento".ATE viene reclamando que el gobierno provincial haga efectiva la cláusula gatillo acordada en la paritaria anterior. "Es un punto que tenemos que superar rápidamente. Es una cláusula que se tendría que haber aplicado con el salario de enero, hoy estamos transitando marzo y todavía no se hizo efectivo. La cláusula gatillo está homologada y por tanto es de rápido cumplimiento", especificó.En el plano provincial el gremio reclama:-Un mínimo de bolsillo para cada trabajador igual a canasta básica ($ 17.000), que incluya a todos los trabajadores ya sean suplentes; extraordinarios; contratados de servicio y de obra.-El pago de la cláusula gatillo acordada en el 2017 y no cumplida;-La concreción de los de pases a planta permanente y estabilidad y la regularización de la planta precarizada y seguro por accidentes para contratados de obra;-Convocatoria a discutir recategorizaciones;-Reglamentación del Régimen Jurídico Básico."El intendente no llamó a paritarias siendo que otros municipios ya lo han hecho. Los municipales queremos salario digno", reclamó ante, el titular de la junta interna de ATE en el Municipio de Paraná, Roberto Alarcón."Queremos una mesa clara en la que tengamos los pases a planta permanente y expresamos el no al 15% que quieren darnos en cuotas", remarcó al tiempo que argumentó: "Hemos perdido el poder adquisitivo del salario... los trabajadores solo tenemos subsidios de la comuna".En la oportunidad, el sindicalista reveló que "el paro es contundente" y anticipó que los municipales seguirán con asambleas y retención de servicios en todas las reparticiones.