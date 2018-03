Reclamo en Obras Sanitarias: "No tienen representatividad sindical" dijo Varisco

Paraná Reparan cañería y corte de agua afecta el centro de la ciudad y otros barrios

Un grupo de trabajadores de la planta potabilizadora de Avenida Ramírez, realizaron esta mañana, una asamblea y resolvieron suspender sus tareas laborales. Además, quemaron cubiertas en la avenida y provocaron una gran humareda en la zona.Al respecto, el intendente de Paraná indicó a: "Estamos en paritarias hablando con las cuatro organizaciones gremiales con las cuenta el municipio y ese es un grupo que no tiene representatividad sindical".De acuerdo a lo que señaló el mandatario municipal, "no corresponde esa medida" y anticipó que "junto a la secretaria Legal y Técnica se tomarán las medidas para que cese la protesta"."Nosotros atendemos a todos pero esta no es una cuestión laboral y no sabemos a qué responde", sentenció Varisco.