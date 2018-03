"El Gobierno debería escuchar y estar más atento al reclamo" de los docentes

Política Masiva marcha de docentes frente al ministerio de Educación en Buenos Aires

Alesso le reclamó al Gobierno nacional "copiar la mejor versión de sí mismo, la de 2016, cuando convocó a paritarias, hubo aumento, hubo ley de financiación y no hubo casi conflicto"."Fue un paro con un altísimo acatamiento a nivel nacional, apoyado por una movilización de más de 60 mil docentes de todo el país, acompañados por padres, por sindicatos de la CGT y la CTA, movimientos sociales, estudiantes, pedagogos y pedagogas, así que estamos contentos y orgullosos", evaluó la dirigente, sobre la primera jornada del paro nacional por 48 horas que finaliza hoy.También sostuvo que "a pesar de las presiones que el Gobierno ejerció sobre gobernadores e incluso muchos gremios provinciales, el paro tuvo un acatamiento altísimo"."Bien harían, en vez de mandarlos a ver quién adhiere o no un paro, en evaluar la situación edilicia de las escuelas. Pero está claro que ni al gobierno bonaerense ni al nacional les sirven las políticas de presiones. Es un error, nosotros lo dijimos en el acto", advirtió.En el mismo sentido, Alesso consideró que "el Gobierno debería escuchar, debería estar más atento a un reclamo que es legítimo, que es que se llame a la paritaria nacional y se discuta la actualización del financiamiento para la educación".Señaló que el de los docentes es "un reclamo que está amparado por la ley que votó el Parlamento y que el Gobierno tiene la obligación de respetar y cumplir"."Por el otro lado, los gobiernos provinciales tienen que convocar a los gremios locales a mesas paritarias y mejorar las ofertas de la Nación", añadió.Además, sostuvo que "el gobierno nacional podría copiar la mejor versión de sí mismo, la de 2016, cuando convocó a paritarias nacionales, hubo aumento salarial, hubo ley de financiamiento y no hubo casi conflicto en las provincias. Ni hablar de los años anteriores".