Afectados por la sequía, productores agropecuarios convocan a una asamblea

Economía El mapa de la sequía da cuenta de la crítica escasez de lluvias en Entre Ríos

Sociedad Pronostican un otoño con menos lluvias y temperaturas más altas de lo normal

El director de la filial provincial de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, adelantó que este viernes los dirigentes nucleados en la Mesa de Enlace de Entre Ríos realizarán una asamblea ante la falta de convocatoria por parte del gobierno a la reunión solicitada ante la sequía que atraviesa el sector . "Se determinarán cuáles son los pasos a seguir", aseguró Guía."El Gobernador todavía no nos ha llamado para tener la reunión que pedimos y el malestar de los productores es cada vez mayor, porque se siguen acentuando los problemas. En muchas zonas de la provincia ya no hay marcha atrás, y llueva lo que llueva no se va a recomponer nada", aseguró Guía, quien no descartó que se comiencen a implementar medidas de fuerza: "Ya hemos puesto la mejilla varias veces", sentenció.En este sentido, reiteró que "desde el sector hemos dado todas las señales de buena voluntad, pero los tiempos se están acabando, y no porque nosotros lo decidimos, sino porque nuestras bases nos están requiriendo definiciones. Los vencimientos se nos vienen encima, los quebrantos son muy importantes, y seguimos dilatando las reuniones"."Álvaro nos ha recibido en varias oportunidad y está al tanto de la situación, pero sabemos que esta decisión política debe venir de más arriba, y por ello pedimos una audiencia formal con Bordet", reiteró."Si bien los productores nos decían que teníamos que esperar a que lloviera, lamentablemente los tiempos se acortaron y ya no tenemos más margen. Se necesitan definiciones", finalizó el dirigente agropecuario. (APF)