Sequía: En Diputados piden la declaración de emergencia

El diputado de Cambiemos, Sergio Kneeteman, pidió que el Gobernador Gustavo Bordet no demore la declaración de la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y recordó que "Nación tiene fondos destinados a este tipo de incidencias, pero se necesita que la provincia declare la emergencia para poder acceder a ellos". Alertó que "las pérdidas en los cultivos de soja en la provincia rondan los 450 millones de dólares" y que "la ganadería pasa por una situación crítica por la falta de alimento".



Si bien ya presentó un proyecto, el mismo no tuvo respaldo del peronismo para ser tratado en la pasada sesión de Diputados. Ahora el legislador volvió a plantear su preocupación por la situación del sector agropecuario a raíz de la sequía que está afectando a Entre Ríos y al 80% de la región núcleo.



El legislador aseguró que "no solo otros cultivos están en riesgo, sino que también preocupa la situación de la ganadería, que presenta serios problemas para asegurar la alimentación de los animales". Y recordó además que "Nación tiene fondos destinados a este tipo de incidencias, pero se necesita la acción de la provincia para poder acceder a ellos, por eso creemos que no se debe dejar pasar más tiempo".