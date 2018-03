Rescindieron el contrato del empleado del Iosper, tras polémicas expresiones

La resolución del Iosper

Las autoridades de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) rescindieron este lunes el contrato de servicio de Misael Aranda al conocerse sus publicaciones en redes sociales burlándose de la muerte del cabo 1° Martín López, ocurrida el sábado, luego de pelear por su vida durante 23 días, al haber recibido un disparo."Alguien sabe quién es el cazador? Le tengo qe (Sic) mandar sus $25 pesitos por el trabajo jaja", escribió. Y en otro posteo, celebró: "Un poli valeado en Santa Elena que grande mi pueblito sabe sacar a la mier. . . al mejor estilo!" (Sic.)Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia resaltaron "esta decisión de la Obra Social provincial, de la que la Policía también es parte y abogamos por que el respeto a la dignidad humana sea condición de toda persona que trabaje en el Estado".El joven no sólo tuvo expresiones contra el policía que se desempeñaba en la Dirección de Abigeato, sino también polémicos dichos acerca de la familia de Tiziano Cáceres, el niño que sufría atrofia muscular espinal, una enfermedad incurable y que esperaba una medicación que mejorara su calidad de vida.Mediante una resolución que se dio a conocer hoy, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) desvinculó de su cargo a un trabajador del organismo, que realizó desafortunadas declaraciones públicas tras el fallecimiento de dos afiliados.El presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, firmó esta mañana una resolución en la que desvinculó del organismo al empleado Misael Aranda, quien usó las redes sociales para opinar despectivamente sobre los fallecimientos de dos afiliados, un niño de cuatro años el niño que padecía atrofia muscular espinal, y un funcionario policial que fue baleado por un cazador el 8 de febrero pasado.Los dichos del ahora ex trabajador de Iosper, que fueron ampliamente criticados en las redes sociales, motivaron su desvinculación del organismo.Cañete expresó que las mencionadas declaraciones no corresponden a la línea del Directorio que preside y señaló que por eso firmó la resolución que desvinculó a Aranda del Instituto.