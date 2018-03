Barrandeguy: "Se naturaliza la violación de la institucionalidad republicana"

Política Barrandeguy cuestionó el millonario embargo judicial al ex gobernador

A partir de las últimas medidas dispuestas en causas que tramitan en el Poder Judicial y que involucran al ex gobernador Sergio Urribarri, su abogado defensor, Raúl Barrandeguy, manifestó su preocupación por la arbitrariedad con la que se viene actuando en las mismas., expresó el letrado."Se está naturalizando la violación de la institucionalidad republicana y ello representa un peligro enorme para la democracia puesto que estamos hablando no sólo de persecución, sino también de la utilización de un sector de la justicia para canalizar una disputa puramente política", aseveró. Y agregó: "; una verdadera desconsideración de la independencia del Poder Judicial; sin contar el hecho de que en su momento,".Respecto del quebrantamiento de los principios procesales propiamente dicho, Barrandeguy manifestó que la arbitrariedad se palpa, por ejemplo, en la figura del embargo que no tiene justificación o argumentación alguna en tanto no existe lo que técnicamente se denomina peligro en la demora o verosimilitud del derecho. "Se han embargado bienes sin ninguna necesidad, fuera de toda autorización legal, y se lo ha hecho en cantidad exorbitante y abusiva sin dar ningún fundamento. Y como si esto fuera poco, el día de la resolución, en horas de la noche, la noticia fue difundida por los medios mientras que a los defensores se nos notificó veinte días después", relató.Del mismo modo, según el abogado, se resuelve el embargo sin haber atendido las presentaciones de la defensa que fueron la falta de acción y el pedido de sobreseimiento basadas en que las contrataciones publicitarias contaron con la aprobación de los organismos de control. "Se desecha examinar las defensas de las partes a las que ni mínimamente se las considera y, sobre todo, se da la espalda al principio de legalidad considerando punibles actos o conductas que de ninguna forma han sido definidos como delitos por la ley penal".Por otro lado,Finalmente, el letrado puso de relieve el hecho de que Urribarri haya cumplido con todas las instancias del proceso como corresponde, lo cual demuestra