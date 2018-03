Desplazan a jefes de la Armada que estaban cuando desapareció el submarino

El jefe de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, descabezó la cúpula naval que ocupaba los principales cargos de comando y estableció una nueva cadena de mandos, formada por varios hombres de su misma promoción. Con la nueva conformación, no queda en la conducción superior ninguno de los oficiales que tenían responsabilidades al producirse la desaparición del submarino ARA San Juan, en noviembre último.



Acompañará a Villán como subjefe de la Armada el vicealmirante Francisco Javier Medrano, que ya cumplía la función interinamente desde diciembre y dirigía el área de Planes, Programas y Presupuesto. Será comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el principal cargo operativo, el contraalmirante Osvaldo Andrés Vernazza, quien se desempeñaba como director general de Comunicaciones e Informática y además será propuesto para un ascenso. Los nombramientos tienen que ser aprobados por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, publica el diario La Nación.



Para fortalecer su esquema de conducción, Villán propuso ascender al grado de vicealmirante, además de a Vernazza, a otros tres contraalmirantes: Eduardo Alberto Fondevila Sancet, jefe de Logística en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Pedro Eugenio Galardi, que pasará a conducir el área de Salud, y Eduardo Luis Malchiodi, ratificado como jefe de Mantenimiento y Arsenales.



Con base en Puerto Belgrano, Vernazza ocupará el puesto del contraalmirante Luis López Mazzeo, que fue puesto en disponibilidad al iniciarse la investigación interna sobre lo que pasó con el submarino. Al igual que el comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, López Mazzeo sigue suspendido, a pesar de que quien le aplicó la suspensión -el exjefe de la Armada, almirante Marcelo Srur- fue desplazado de su cargo.



El ministro Aguad le sugirió a Srur en diciembre que revisara ambas suspensiones, por haber omitido un informe que calificaba el estado del submarino con una evaluación positiva y como buque habilitado. Pero lo cierto es que Srur se fue, ambos comandantes siguen suspendidos y la renovación de las autoridades navales no contempla sus reincorporaciones.



Los que no permanecerán en la conducción naval serán los cuatro comandantes navales que habían pedido el pase a retiro, en solidaridad con López Mazzeo