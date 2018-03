Agmer cuestionó que directivos deban informar el ausentismo docente

Política Bordet inaugurará el ciclo lectivo en una escuela de Aranguren

Desde la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos expresaron su repudio a la Circular N° 05/2018 del Consejo General de Educación, mediante la cual se recuerda a las direcciones departamentales y a los supervisores que se encuentran en vigencia la Resolución N° 2.565/08 CGE y su ampliatoria N° 561/18 CGE.Con relación a dicha norma, cabe remarcar que "en más de una oportunidad expusimos sus contradicciones al observar que pone a los docentes que integran los equipos directivos en un lugar de mero control administrativo, corriéndolos de la función pedagógica que comprende a estos cargos de conducción y asignándoles un papel disciplinador frente al resto de sus compañeros de trabajo", dijeron desde el gremio en un comunicado."Como ya lo hemos señalado anteriormente, entendemos que no son los equipos directivos los responsables de los obstáculos surgidos al momento de velar por la celeridad en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, dado que estos compañeros vienen dando cumplimiento a los requerimientos de esta naturaleza en tiempo y forma, siempre dentro de las posibilidades que los recursos materiales e informáticos de sus establecimientos educativos les permiten", sostuvieron."Asimismo, no podemos dejar pasar nuestra preocupación ante la prioridad que la patronal le asigna a este tipo de asuntos mientras existen en el sistema educativo incontables problemáticas edilicias y presupuestarias que han sido denunciadas por Agmer y que no parecen contar con la suficiente atención por parte de las autoridades políticas del CGE", añadieron.Por otro lado, advirtieron "con enorme preocupación que la Circular N° 05/2018 se diera a conocer mientras el Congreso de Ctera se encontraba resolviendo un paro docente nacional y en vísperas del Congreso de Agmer que tendría por finalidad analizar el actual conflicto salarial, cuestión que consideramos cuanto menos desleal e inoportuna, sobre todo si se tiene en cuenta que la negociación entre el gobierno y los docentes se encuentra actualmente en cuarto intermedio y que hay una nueva audiencia convocada para el próximo miércoles 7 de marzo"."Es por esto que hacemos un llamado de atención al Gobierno provincial y le exigimos que abandone cualquier tipo de actitud conducente al amedrentamiento de los trabajadores, de modo que no se entorpezca el ámbito de discusión mediante el cual esperamos alcanzar un acuerdo que contenga nuestras legítimas demandas y permita a los docentes volver a las aulas con condiciones laborales y salariales justas para ejercer su trabajo", finalizaron.