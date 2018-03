Esta semana presentan proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, colectivo que cuenta con 500 integrantes entre organizaciones, grupos y personalidades, presentará el martes por séptima vez consecutiva su proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), iniciativa que tiene el aval de legisladores de todo el arco político.



Será en el marco de una conferencia de prensa prevista para las 10.30 en el piso 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, actividad que será acompañada por una movilización en las puertas del Congreso para impulsar "que nuestro país se vista de verde, abrace la vida y la libertad de elección".



"En las últimas semanas la sociedad argentina demostró que no solamente está preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma posición a favor de su despenalización y legalización", afirmaron en un comunicado.



Así se evidencia la "legitimidad" de un proyecto que fue "forjado a lo largo y ancho del país con sus más de 500 organizaciones, luego de 13 años de lucha".



"El Estado no cumple con los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar: en el país se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos al año, muchos clandestinos, siendo 49.000 las mujeres hospitalizadas anualmente por complicaciones relacionadas a prácticas inseguras", afirmaron.



"Hace años que exigimos al Estado argentino que garantice leyes y políticas públicas que nos permitan gozar de la autonomía de nuestros cuerpos para decidir si queremos o no gestar, en qué momento, cuántas veces lo elijamos y con quién", enfatizaron.



Desde la Campaña adelantaron también que "este año el proyecto tendrá cuatro primeras firmas: las de Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austín (UCR Córdoba), Mónica Macha (FPV Provincia de Buenos Aires) y Romina del Plá (Partido Obrero)".



La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito es una alianza federal que surgió tras los encuentros nacionales de mujeres de Rosario, en 2003, y Mendoza, en 2004.