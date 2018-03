Avanzan con los recortes de cargos y la reestructuración de ministerios

A partir de mañana se pondrá en marcha un fuerte recorte de hasta un 30% en todos los ministerios nacionales y se alistará un nuevo esquema de organización de la función pública.



El decreto reglamentario del DNU que impuso Macri para avanzar con el plan de recortes se publicará este lunes en el Boletín Oficial y a partir de allí cada ministerio estará obligado a avanzar con la poda de cargos y estructuras de subsecretarios para arriba.



Hacia abajo, en muchos ministerios ya se empezaron a ejecutar recortes y reacomodamientos de cargos. Pero este decreto viene a imponer el verdadero recorte en las capas jerárquicas, publica el diario Infobae.



"En línea con los objetivos de Gobierno, estamos planteando una distribución equitativa de los recursos, en el que estén claras las responsabilidades de cada uno, para usar mejor los recursos que tenemos", dijo un ministro que llevó adelante toda esta tarea de "ingeniería organizacional".



Desde diciembre pasado hasta ahora cada ministerio elevó al Ministerio de Modernización y a la Jefatura de Gabinete los acomodamientos y recortes previstos. Con esa información en mano se elaboró el decreto reglamentario que se publicará mañana en el Boletín Oficial.



Entre otras cosas, se contempla una reducción de entre un 25% y un 28% de cargos políticos (secretarios, subsecretarios, directores generales y coordinadores). Esto equivale a, aproximadamente, 1000 cargos y un ahorro previsto por un total de 1.500 millones de pesos.

A la vez, el decreto reglamentario sostiene que no podrá haber más de 5 líneas jerárquicas por ministerio. Hasta hoy el máximo era de 6. No obstante, había ministerios en los que el organigrama por debajo de un ministro se extendía hasta llegar a 10 secretarios y subsecretarios respectivamente.



A partir de ahora, cada línea jerárquica deberá tener como mínimo dos cargos bajo su órbita. A la vez, se eliminarán los cargos extraescalafonarios.

Por el momento, el decreto reglamentario de la reforma administrativa que anunció Macri en enero pasado no contempla un recorte o redefinición organizacional en los entes autárquicos.



No obstante, desde la Casa Rosada dijeron que ese será el próximo paso y que ya se está armando una "gran planilla Excel" para echar mano sobre esos entes autárquicos. Es que en el Gobierno creen que allí también hay una sobreabundacia de cargos, superposición de tareas y presupuestos abultados que deberán ajustarse a la nueva ola amarilla de austeridad.