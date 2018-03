Promueven la implementación de kioscos saludables en escuelas de la provincia

Desde el Consejo Asesor en Nutrición, conformado por profesionales de las localidades entrerrianas, avanzan en la normativa que establece los kioscos saludables en escuelas. Según estiman sus impulsores, estará aprobada este año. "Ya hay casos de chicos y adolescentes que presentan colesterol, hipertensión arterial o diabetes", alertaron desde el gobierno provincial.



"Lamentablemente cada vez estamos comiendo peor. Los malos hábitos, como la falta de actividad física o el consumo de tabaco, están provocando la mayoría de las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, la diabetes, el EPOC o las renales. Comemos y bebemos mal, no estamos tomando agua y sí muchas gaseosas". El panorama descripto por la nutricionista Evelyn Varaballe, quien es parte de la Coordinación de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del gobierno de Entre Ríos, no es tremendista ni mucho menos. Marca una silenciosa realidad que, cada vez más, trae consigo desórdenes alimenticios que conllevan problemáticas de salud graves.



La profesional habló sobre las alternativas que se están trabajando desde el gobierno de la provincia para combatir los preocupantes índices al respecto. Particularmente, adelantó los lineamientos que surgieron del Consejo Asesor en Nutrición, conformado por profesionales de las localidades entrerrianas, con vistas al proyecto de ley para la creación de kioscos saludables en toda la provincia.



"Tenemos un 35 por ciento de exceso de peso en los niños. Por lo que hay que ser conscientes, como padres, como sociedad y como Estado, que estos niños ya tienen un gran factor de riesgo para desarrollar enfermedades como la diabetes, el colesterol alto y todas estas enfermedades crónicas en su adultez. Incluso, ya hay casos de chicos y adolescentes que presentan colesterol, hipertensión arterial o diabetes", remarcó la profesional.



Sobre el trabajo realizado por el Consejo, Varaballe resaltó el proyecto de ley para la creación de los kioscos saludables, "debe ser una norma que determine lo que se puede vender, qué comidas y qué bebidas. Que sirva también para concientizar a los padres, porque de nada sirve una iniciativa de este tenor si en la casa no es acompañada".



"El año pasado hicimos un curso para 1500 docentes de toda la provincia que tuvo mucho éxito. Este año lo vamos a repetir. Hay ciudades en Entre Ríos que han sacado por ordenanza municipal el tema de los kioscos, también existen experiencias particulares que salieron desde las escuelas o por las nutricionistas de los centros de salud", informó la profesional.



En este sentido, adelantó que, con la idea de ser aprobada este año, tanto para escuelas públicas como privadas, está avanzada la iniciativa que tendrá fuerza de ley regirá para todo el territorio provincial.



"Sabemos que los cambios no se dan de un momento para otro. Hay mucho para ir trabajando, pero creemos que la norma va a tener mucho éxito, si es acompañado de capacitación y difusión", sintetizó.