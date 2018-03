ATE Entre Ríos adhiere al paro convocado por el gremio a nivel nacional

En plenario de delegados de Paraná se debatió este viernes la modalidad de la protesta. El secretario gremial Pedro Zuchuat anticipó la realización de asambleas el día lunes en las reparticiones, para el martes movilizarse a Casa de Gobierno para reclamar, en el caso puntual de la provincia, la apertura de paritarias salariales.



Por su parte, el secretario de Organización, Víctor Sartori, adelantó que no aceptarán una oferta del 15 por ciento. "Estamos viendo que hay una alineación de los gobiernos provinciales con la administración nacional del presidente Macri, con un ajuste sobre los trabajadores, que es un 15 por ciento como máximo sin cláusula gatillo", sostuvo y precisó: "A eso nosotros no lo vamos a aceptar, estamos diciendo que como mínimo debe ser la misma recomposición que logramos el año pasado, es decir un 23 por ciento con cláusula gatillo y un piso de 17 mil pesos, porque es lo que está marcando la línea de la pobreza difundido por el mismo Indec".



Cuestionó el "proyecto nacional" que castiga a "los sectores populares, tanto los trabajadores como los sectores populares de la economía", en beneficio que "los poderosos, que manejan la economía y que son los que están enquistados en el gobierno nacional". A su vez lamentó la firma del pacto fiscal en la provincia "que la alinea detrás de eso y que implica achiques y recortes en el Estado".



Entre los puntos del reclamo mencionó "la limitación de creación de cargos, que impide que se regularicen las plantas de personal y, por tanto, seguimos con los compañeros precarizados".



Zuchuat sumó también la preocupación por el cierre de organismos, como el caso de las residencias del Copnaf en Victoria y Feliciano que "agrava no solamente el problema social, sino que hay compañeros que estaban contratados para cuestiones específicas que van a terminar quedando afuera".



Cláusula gatillo



ATE renovó el reclamo para que el gobierno aplique la cláusula gatillo acordada en la paritaria del año pasado y adelantó que no aceptará que se intente incorporar un tema que ya está cerrado en las nuevas negociaciones.



Sartori explicó que, según el acuerdo de 2017, "a partir de diciembre tendríamos que tener un sueldo recompuesto del 25 por ciento, que fue el índice de inflación que midió el Indec, pero quedamos en el 23 por ciento".



Marcha del 8



ATE junto a otras organizaciones convoca al Paro Nacional de Mujeres del próximo 8 de marzo. Se iniciará a las cero horas y a las 17, habrá una movilización desde Plaza de Mayo que finalizará en plaza Mansilla (frente a Casa de Gobierno) en donde se realizará el acto central. (APF)