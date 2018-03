El titular del IOSPER recibió a los familiares de afiliados con discapacidad

El encuentro con el presidente del Iosper, Fernando Cañete, se produjo el mismo lunes de la protesta por intermediación del director por el Agrupamiento Activos y Retirados de la Policía de Entre Ríos, José Fermín Beltzer.Por eso, las autoridades "se comprometieron" para tener este viernes el informe del estado de la deuda "y darnos una fecha estimativa de cuándo terminar de saldar el 2017", precisó.En la reunión también se planteó que el Iosper aún no ha autorizado las prestaciones de 2018, muchas de las cuales tuvieron continuidad en los meses de enero y febrero. "Ahora cuando autoricen, directamente ya se tienen que presentar las facturas desde enero", precisó Medina, al hacer referencia a que 2018 también comenzó con atraso.No obstante, desde el Instituto se dijo que "los pagos se iban a realizar de 30 a 45 días de presentada la factura", situación que los familiares esperan que pueda ser concretada.Se acordó para el jueves próximo "hacer una mesa de trabajo con los padres que estamos representando el grupo para temas puntuales, como derivaciones de urgencia, que no tengan coseguro análisis o estudios que, si bien no son de la patología, se relacionan, como celiaquía o los hormonales", describió medina y explicó que se trata de prácticas que "si bien no están descriptos en el certificado de discapacidad son estudios que hay que hacerlos sí o sí, que tienen elevado costo". (APF)