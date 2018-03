"Están haciendo lo posible para que el Jury a Rossi no pueda llevarse a cabo"

Política Recusaron a cuatro integrantes del Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Rossi

El juez Carlos Alfredo Rossi, titular del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, fue denunciado por mal desempeño y falta de idoneidad por haberle otorgado la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner, el 1º de julio de 2016, y quien en abril de 2017 asesinó a Micaela García en Gualeguay. Todo iba encaminado para la sustanciación definitiva del proceso pero la defensa del juez presentó nuevas recusaciones a cuatro integrantes del Jurado.Luego, el legislador agregó que "realmente me tiene muy preocupado, porque quienes tienen que propender a que haya una Justicia para los ciudadanos están utilizando todos los artilugios para que precisamente esa Justicia no llegue a ver cuál fue la conducta de este juez".Más adelante, Mattiauda recordó que "hoy se cumplen once meses del crimen de Micaela García, ya hay un condenado y, sin embargo, no podemos juzgar al juez para ver cuál fue su proceder". Y remarcó, sobre la denuncia presentada: "Nosotros aportamos a la causa 93 dictámenes que iban en el mismo sentido que los emitidos previo a la liberación de Wagner. Por lo tanto, vemos una conducta recurrente por parte del juez a hacer caso omiso a los dictámenes de los peritos"."Acá hay una sociedad que busca saber cuál fue la verdad. Si realmente Wagner estaba o no en condiciones de salir de la cárcel. También me pongo en el lugar de la familia, toda la tristeza y la impotencia de ver un juez que no estaba a la altura de las circunstancias o actuó con irresponsabilidad", dijo, por último, Mattiauda.