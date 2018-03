CTERA define hoy si los docentes paran el lunes y martes próximo

Política Agmer se plegaría al eventual paro al que convoque Ctera en congreso

CTERA, a nivel nacional, analizará hoy sus "planes de lucha" que, todo indica, tendrá como primera escala la convocatoria a medidas de fuerza en el arranque del ciclo lectivo.Es que el Gobierno Nacional ratificó que no revisará su negativa a convocar a la paritaria nacional y las ofertas salariales oscilan el 15%, aunque hay propuestas que no superan el 10%.A partir de las 11, CTERA, que nuclea a gremios de todo el país, se reunirá en Buenos Aires y decidirá si finalmente realiza medidas de fuerza."El inicio de clase va a ser conflictivo", anticiparon, aunque evitaron precisiones sobre el tono, alcance y duración de esa conflictividad."A los gobiernos nacional y provinciales le quedan aún unos días para poder resolver la situación docente, mejorando por un lado las propuestas provinciales que tienen un techo del 15 por ciento en cuotas y en algunas jurisdicciones como la Capital, aún menor", dijo Sonia Alesso, titular de CTERA.Los docentes, que asisten a los establecimientos educativos, desde hace una semana están realizando asambleas de dos horas por turnos para decidir "el mandato" que los delegados llevarán al congreso que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos realizará mañana en Colón."El viernes 2 vamos a participar del congreso nacional de Ctera, el cual analizará la situación respecto del decreto que emitió el gobierno nacional que cercena la posibilidad de discutir en paritarias el piso nacional del salario docente", explicó ael secretario general de Agmer, Marcelo Pagani al tiempo que argumentó: "Fijar el piso nacional del salario docente es fundamental porque a partir de ahí se disputaban mayores porcentajes, y para las provincias significaba el ingreso de dinero para el financiamiento educativo".En ese marco, Pagani adelantó que si no hay un cambio de esta política, de negarle al sindicato docente más importante del país, la posibilidad de discutir salario, se acordará un plan de acción para la semana próxima., indicó.