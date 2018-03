Repercusiones tras el discurso de Varisco ante el HCD

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, realizó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Paraná. En ese marco, expuso ante los ediles un repaso y análisis de la gestión de gobierno durante el 2017 y adelantó las principales líneas de acción y ejes de su gestión para este año.Tras el discurso, el concejal David Cáceres, explicó aque "como primera minoría no albergábamos muchas expectativas con respecto al discurso del intendente porque todavía estamos esperando que se concreten los compromisos de los dos mensajes anteriores. Lo de hoy fue un buen desarrollo sobre el crecimiento invisible al que hacía mención el presidente en horas de la mañana".Consideró que "el intendente plantea un municipio en donde los ciudadanos no vivimos. Hizo mención a un montón de políticas públicas que dejan mucho que desear. Nos vamos sin muchas expectativas porque como joven en la política entiende que la democracia es una instancia de participación ciudadana y creemos que el intendente no ha hecho eso. Hubo un profundo desinterés en cuanto a socializar un montón de cuestiones públicas"."Sobre el puente Paraná-Santa Fe hay muchos vecinos que se quejan sobre la traza. Nosotros proponemos una más al sur, que fue lo que se trató en un principio. Habló del polo tecnológico y venimos de disputas con muchos vecinos sobre la no erradicación en el Parque Varisco", dijo.Y agregó: "vinimos porque hay que fortalecer las instituciones, pero no nos vamos muy satisfechos con ese estado de que todo está bien y que hay que seguir de esta manera".En ese sentido, indicó que "sobre todo lo que es mi rol, trabajando dentro de la coalición Cambiemos pero siendo parte de PRO, me parece que el gobierno nacional ha hecho una apuesta muy importante por nuestra ciudad. Esto se ve en la calle con la cantidad de obras que hay y también con todos los programas implementados".Asimismo, señaló que "tenemos muchos proyectos para este año. En el HCD continuaremos trabajando por los adultos mayores, para seguir fomentando y consolidando sus derechos, trabajando en ordenanzas y herramientas que garanticen que tengan más oportunidades. Estamos trabajando con emprendedores, con empleo joven. Una de las deudas es cómo generar empleo para aquellos que recién terminan la secundaria y cómo generamos condiciones de inversión para que se le dé futuro a nuestra ciudad"."El futuro de la ciudad necesita liberar la potencialidad de nuestros vecinos y creo que hay mucho talento de los paranaenses que todavía no encuentran ese espacio para crecer. En la política tenemos que empezar a dar esas oportunidades, con herramientas concretas. Nos van a encontrar como siempre al lado del vecino, escuchando las críticas pero sobre todo con mucha voluntad de trabajar juntos", finalizó.