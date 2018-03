Senadores de Cambiemos opinaron sobre el discurso de Macri

Política Benedetti y De Angeli destacaron el discurso del presidente Macri

El presidente del bloque de Senadores de Cambiemos, Francisco Morchio (Gualeguay), calificó de "claro y contundente" el discurso del presidente Mauricio Macri, en la apertura de las sesiones ordinarias. "Es un presidente que sabe dónde está parado. Sabe a dónde tenemos que ir como país. Es consciente que Argentina no puede seguir postergando determinadas cuestiones que, durante años, fueron dejadas de lado"."Macri sabe que el Estado no puede estar al servicio de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Nuestro presidente siempre llama a trabajar en conjunto, a los propios y a los opositores, a gobernadores afines y a quienes no lo son. Argentina saldrá adelante si todos tiramos para el mismo lado", dijo el presidente del Bloque de Senadores de Cambiemos.En cuanto a lo que aún falta por mejorar, el senador entrerriano valoró que Macri no esconda los problemas de inseguridad. "Macri no esconde la problemática de seguridad, la reconoce y sabemos que se está trabajando para solucionarla, aunque, también sabemos que falta mucho".Respecto al anuncio por la educación, el senador destacó el compromiso del primer mandatario en trabajar por la igualdad. "Destaco el tema de la educación porque en mi departamento lo vivimos, un estudiante termina la primera y no sabe leer, por eso es necesario que se haga hincapié en este tema".En cuanto a las proyecciones económicas que hizo Macri, el legislador gualeyo dijo que "Argentina no tiene las limitaciones que tienen otros países y, pese a la situación en que se recibió el país, los indicadores demuestran que estamos creciendo. No me caben dudas que las únicas limitantes son el desaliento o quienes fogonean ese desaliento, porque lucran con el populismo".Respecto a la reforma laboral, Morchio destacó que Macri haya hecho eje en las pymes y en el turismo como generadores de trabajo genuino. "Entre Ríos tiene una capacidad turística muy grande y eso nos va a beneficiar"."Fue un discurso moderado, sin anuncios rimbombantes e imposibles de cumplir. Hizo hincapié en que se está trabajando para salir de la difícil situación en la que recibió la Argentina y así ya lo están mostrando los indicadores", opinó el senador de Cambiemos, por el departamento Victoria, Roque Ferrari, al tiempo que destacó que coincide con los anuncios que hizo en materia de educación, salud y turismo.Por su parte, el senador por el departamento Gualeguaychú, Nicolas Mattiauda, consideró "importante" que el primer mandatario argentino haya ratificado "la idea de gradualismo, porque tenemos que tener en claro que el objetivo trazado, desde el primer día de gestión, es sacar a los argentinos de la pobreza. Eso se logrará generando empleo con la economía en crecimiento y mejorando la variable de la inflación, que fue el gran problema que dejó el anterior gobierno"."Fue un mensaje claro, en el que reiteró su compromiso para sacar a la Argentina de la crisis en la que estaba. Destaco de su mensaje que haya hablado de temas que, en gestiones pasadas, no se escuchaban o no se permitía el debate", dijo el senador por el departamento Federación, Miguel Piana.En cuanto a la situación económica, Piana coincidió con el "gradualismo" que planteó Macri y en las metas propuestas para bajar la inflación y reducir el déficit fiscal. "Sabemos que no son tiempos fáciles, pero, como dijo el presidente, con templanza se logrará el cambio y crecimiento que nos merecemos los argentinos".El legislador entrerriano, como presiente de la comisión de Mercosur, Turismo y Deportes, destacó el interés del presidente Mauricio Macri en lograr políticas de crecimiento en materia turística. "Es la industria sin chimenea que genera mano de obra y recurso para muchos sectores, por eso celebro que el presidente lo destaque, porque también, desde mi bloque estamos trabajando para eso".