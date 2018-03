La Cooperativa Eléctrica de Concordia apeló el fallo judicial en su contra

Sociedad Alertan sobre un posible cierre de la Cooperativa Eléctrica de Concordia

La Cooperativa Eléctrica de Concordia (CEC), a través de su asesor legal, Roberto Beherán, apeló la medida cautelar dictaminada por la jueza de la Sala II en lo Civil y Comercial, Estela Méndez Castells, quien obligó a la prestataria del servicio a suspender aumentos de tarifas y refacturar los consumos tras el reclamo que encabezaron los vecinos de la ciudad con el apoyo de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (A.DE.CCEN).También contestaron el recurso de amparo, el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) y el Fiscal de Estado de la provincia. Ahora sólo queda que la Jueza determinar si abre a prueba, llamando a testigos y librando oficios, para luego resolver. O dicta sentencia definitiva.Por otra parte, dijo que ha habido un pésimo manejo del aumento de tarifas, el cual tendría que ser gradual, justo y progresivo. "Una cosa es la barbaridad que han hecho con este aumento desmedido de las tarifas; pero no tiene nada que ver ni es responsabilidad ni competencia de la Cooperativa", indicó el abogado de la Cooperativa.Respecto de la no información de los aumentos de las tarifas, el representante legal de la CEC, comentó que en la sede, se colocaron afiches en las ventanillas de pago informando a los pequeños usuarios que no tienen que pagar sus facturas por el momento. Por otra parte, dijo que no están previstos pagos parciales de la factura.En cambio, sostuvo que quienes pagaron las facturas de enero no están comprendidos por el recurso de amparo, pero si la Justicia decidiese que el aumento no es válido, deberían plantear un recurso administrativo para que se les devuelva el dinero.