Macri inaugura hoy el período de sesiones ordinarias del Congreso

Política Cristina no irá a la apertura de sesiones en el Congreso

El presidente Mauricio Macri inaugurará hoy el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con un discurso que no superará los 40 minutos y que se centrará en el repaso de su gestión pero no contendrá ningún anuncio rimbombante.La Asamblea Parlamentaria que conforman los diputados y senadores nacionales fue convocada para las 10:00 al igual que los invitados especiales entre los cuales se encuentran los funcionarios del Poder Ejecutivo, ex presidentes, miembros del cuerpo diplomático y jueces de la Corte Suprema.No está previsto que haya anuncios resonantes sobre la agenda parlamentaria para 2018 debido a que buena parte de los proyectos de ley que interesan al Gobierno ya se encuentra a la espera de tratamiento, como la reforma electoral que quedó trabada en el Senado en 2016, la nueva ley de Ética Pública y los tres proyectos de "desburocratización" del Estado que reemplazarán al DNU vigente.Recientemente se incorporó el proyecto de ley para que los extranjeros no residentes paguen por la atención en hospitales públicos y por la educación universitaria, iniciativa que genera polémica y no pocas resistencias incluso dentro de Cambiemos, confiaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo.Por esa razón y por otras relacionadas con la situación económica, algunos legisladores de los interbloques oficialistas creen que habrá un clima tenso, mientras que en el Gobierno asumen que, al igual que en oportunidades anteriores, se escuchará alguna crítica a viva voz proveniente de los diputados kirchneristas.Frente a este panorama, el discurso haría hincapié en el rol del Congreso ante los debates que atraviesan a la sociedad, en momentos en que se instaló con fuerza la discusión sobre la despenalización del aborto, que será uno de los primeros temas que abordarán los diputados nacionales.El Presidente también hablará (aunque se desconoce con qué profundidad) sobre las expectativas para la economía, materia en la que el Poder Ejecutivo apuesta a poder mostrar la mejora de algunos indicadores durante el año.