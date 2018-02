Narcomenudeo: cómo avanzará la provincia luego de la adhesión a la ley nacional

Entre Ríos busca adherirse a la ley nacional de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, lo que se ha dado en llamar ley de narcomenudeo.

. "Se acordó sacar dictamen favorable, aprobar la norma, si todo va bien, primero Senadores, luego de lo cual va a Diputados, para su tratamiento", adelantó Romero a, que acompañó la reunión este miércoles, como ministra de Gobierno.Entendió que en estas circunstanciasRomero dejó en claro que, luego de que se sancione la adhesión, "pasará un mes hasta que esté efectiva, para dar tiempo a la organización entre fiscales, jueces de Garantías y la policía; además para hacer una coordinación con la Justicia Federal".Asimismo Romero, aclaró que"."Para no contradecirnos y no realizar medidas desde la provincia que, de algún modo puedan perjudicar alguna investigación mayor,, destacó la ministra.

Un reclamo de la ciudadanía

Así lo indicó Romero al hacer alusión que "muchas veces la gente no entiende porque en un determinado barrio hay instalados de los llamados `kiosco de venta de estupefacientes` y no se actúa. A la policía de la provincia, como a los gobernantes, muchas veces nos cuesta explicar por qué no se actúa allí", a lo que agregó "no se actúa allí porque la justicia federal encamina sus investigaciones al gran narcotráfico, de mayor importancia. A veces no se detiene a los `pequeños` para poder investigar a los `grandes`. La Legislatura de la Nación aprobó hace más de diez años la, que les posibilitó a las provincias investigar `lo chico`;"."Los resultados serán altamente positivos, para nuestros barrios, para la gente de nuestras ciudades, que van a ver mucha más actividad de la policía en el combate del narcotráfico", opinó Romero.Recordó que. No estamos pensando en diez años de prisión, son penas más leves, dependiendo si tienen antecedentes o no. Dependerá de la gravedad del hecho, de las cantidades, del encuadramiento que hagan los jueces. Es dable pensar que si hoy tenemos un 23 % de penados que provienen de la aplicación de la Ley de Estupefacientes, dentro de unos años tendremos más, teniendo en cuenta que el Código penal será más operativo".Mencionó que".Romero prometió además que "trazaremos una línea de política criminal que sea aplicada en la provincia. En esto tendrá una gran responsabilidad el Ministerio Público Fiscal, pero desde la provincia estaremos colaborando a través de todos los órganos".: la policía de la provincia, para destinarlo con el fin de adquirir elementos para realizar mejores investigaciones, al sistema de Salud y al sistema de Desarrollo Social", aseveró, acotando que buscarán que "lo que se obtenga en multas, decomisos y demás, fortalezca la posibilidad de tratar a nuestros jóvenes, cuando ellos han quedado víctimas de las adhesiones", aseguró asimismo Romero.

"No tenemos que naturalizar la venta de estupefacientes"

La ministra de Gobierno expresó contundentemente:".