Ratificaron a Pinedo como presidente provisional del Senado

Por 44 votos contra 18, el Frente para la Victoria tuvo que resignar la candidatura de la ex jefa de los diputados kirchneristas, Juliana Di Tullio, para la prosecretaría de Coordinación Operativa a la que aspiraba, en favor de su actual titular, Angel Torres, un hombre que pertenece al espacio del peronismo federal.



El kirchnerismo reclamaba ese puesto por considerar que había desplazado en cantidad de bancas al peronismo que lidera el senador y ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, y que pasó a ser la tercera fuerza de la Cámara alta, luego de Cambiemos y el bloque Argentina Federal que responde a los gobernadores.



Las discrepancias hicieron que la sesión preparatoria que habitualmente transcurre sin contratiempos se extendiera por más tiempo como consecuencia de los planteos de los senadores del bloque kirchnerista que fundamentaban el reclamo en una cuestión de género.

En medio del debate, en el que la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner estuvo ausente al igual que el senador Carlos Menem, el jefe del bloque de senadores del FPV, Marcelo Fuentes, argumentó la propuesta de postular a Di Tullio en "el momento particular de lucha de las mujeres en el mundo" y en el hecho de que "todas las autoridades de la Cámara son varones, con excepción de (Gabriela) Michetti".



El senador Romero, cuyo espacio perdió el lugar de tercera fuerza política del Senado después del alejamiento el bloque de Adolfo Rodríguez Saá y de María Eugenia Catalfamo, le retrucó y advirtió que la decisión de mantener en el cargo a Torres era una "cuestión de acuerdo político y no de proporcionalidad de las fuerzas".

"En ningún lugar en la elección de las autoridades el reglamento establece proporcionalidad. No es una omisión, cuando el reglamento quiere ser taxativo lo es. Esto es una cuestión de acuerdo político", subrayó el senador por Salta y líder del bloque Peronismo Federal.



En las negociaciones previas a la sesión, el frente oficialista Cambiemos manifestó no tener objeciones en la continuidad de Torres.

El jefe del interbloque del peronismo que responde a los gobernadores, Miguel Pichetto, dejó en libertad de acción a los miembros de su bloque, varios de los cuales -especialmente mujeres peronistas- votaron en contra de la designación de Torres y en favor de Di Tullio.

La senadora Silvina García Larraburu, que pertenece al bloque del PJ, adelantó además que presentaría un proyecto de ley para modificar el reglamento interno y que en las designaciones de autoridades de la Cámara se respete la paridad de género.



Durante la sesión, se ratificó a Pinedo como presidente provisional, al senador por Santa Fe y ex candidato a gobernador, Omar Perotti, como vicepresidente; a Marino de la UCR como vicepresidente primero y a Inés Pilatti Vergara, del kirchnerismo, como vicepresidenta segunda.

En las secretarías parlamentarias fueron ratificados Juan Tonessi (Parlamentaria); Helio Rebot (Administrativa) y en las prosecretarías, Eric Calcagno y Mario Daniele.