Paritaria salarial: Sedapper bregó por "la libre expresión sindical"

La comisión directiva del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos, se reunió este miércoles en Paraná a los fines de tratar la posición del gremio ante la no convocatoria por parte del Ejecutivo entrerriano a formar parte de las paritarias salariales.



"En las paritarias, debe darse la expresión sindical a través de la participación de todos los gremios, y no que, entre gallos y medianoche, dos sindicatos junto con el gobernador arreglen por el 15% en tres tramos", denunció ante Elonce TV, el secretario general de Sedapper, José Mariani.



"Rechazamos rotundamente ese tipo de políticas y creemos en la libre expresión sindical", remarcó al tiempo que adelantó que de acordarse un aumento del 15%, lo van a rechazar.



"Es una joda porque la inflación este año rondará no menos del 25%", argumentó.



En la reunión, Sedapper también trató la consigna con la que convocará a cada uno de los sectores de la administración pública en el proceso de renovación de autoridades al interior del sindicato. Elonce.com