Cerraron hogar del Copnaf en Victoria: Alojaba a un menor y tenía 21 empleados

El Consejo de Protección del Niño, el Adolescente y la Familia decidió cerrar las puertas del residencia socioeducativa "General San Martín" que se ubicaba en calles Lamadrid y Alem, de Victoria.El fin del contrato de alquiler de la casona que ocupaba al hogar, movió al Copnaf a lanzar convocatorias para ubicar un nuevo emplazamiento, pero sin resultados. No hubo oferentes. Entonces, lo que se decidió fue cerrarlo.Según publicó, la residencia sólo acogía últimamente a un solo adolescentes, y en el hogar se desempeñaban 15 trabajadores de planta permanente y 6 contratados.A partir del próximo 31 de marzo, la residencia cerrará sus puertas, y el personal será reubicado en trabajo de promoción y prevención, en la calle.Respecto del futuro del único adolescente que permanecía en la Residencia, Paira explicó que se está dialogando para su reinserción en su grupo familiar.Y sobre los 15 trabajadores de planta permanente y otros 6, entre contratados y suplentes, la funcionaria señaló: "Nosotros no dejamos en la calle a nadie, porque sería contradictorio con nuestra política. En toda la provincia atendemos en 36 residencias, con 420 niños y adolescentes. Pero queremos apostar fuertemente a la promoción en comunidad, porque es muy fuerte el problema de adicciones que estamos viendo".Sin embargo, Horacio Rizzi, del gremio ATE, apuntó: "El acuerdo que propone el Copnaf es reubicar a los de planta permanente y mandarlos a trabajar a la calle con la pérdida de beneficios que implica en horario atípico y en horas extra. Y a los que son contratados y suplentes, no se los echa: se les termina el contrato"."Lo que nosotros venimos denunciando es que ha habido un vaciamiento dentro del Copnaf; no hay políticas claras de reinserción y no se cumplen los derechos del niño y el adolescente. No van a la escuela, los tienen guardados tipo depósito, están un tiempo acá y los mandan a otros hogares. Los trabajadores no tienen herramientas para cuidarlos y el hogar no es acorde", señaló el gremialista.Desde ATE Victoria se declararon en estado de asamblea y movilización y advirtieron que si los afiliados quedan sin trabajo, tomarán la casa y harán asambleas. "No nos vamos a quedar quietos y hacemos responsables a los funcionarios por falta de políticas y porque en vez preocuparse por la residencia y los trabajadores, optaron por cerrarla".