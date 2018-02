Cambios en planes sociales nacionales inquietan a 5.000 entrerrianos

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció que modificará tres programas sociales: Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Desde el Barrio. Los mismos se unificarán en un llamado Hacemos Futuro. En Entre Ríos hay al menos 5.000 familias que dependen de estos programas y desde la comuna de Paraná aseguran que los beneficiarios deben estar tranquilos y que les comunicarán cómo deberán proceder. En el último tiempo hubo nuevos empadronamientos y con ellos habrá bajas.El 13 de noviembre, el gobierno provincial suscribió un acta compromiso con los municipios de Paraná y Concordia, por la cual les cedió la gestión e implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo, a partir de este año.El gobernador Gustavo Bordet firmó el acuerdo con los intendentes Sergio Varisco y Enrique Cresto. A partir de esta firma, los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, pasaron a ser administrados por estas comunas. El tercer plan, denominado Desde el Barrio es el más chico en cantidad de beneficiarios a nivel nacional y en principio no tiene tanto desarrollo en la provincia.También habrá que sumar que además de Paraná y Concordia, hay localidades en donde sí existe el Ellas Hacen y hay también cooperativas del Argentina Trabaja que son administrados principalmente por organizaciones sociales.En general, se estima que de los dos programas principales, en Entre Ríos dependen unas 5.000 familias.La secretaría de Desarrollo Social de Paraná, Candela Carminio explicó que el Argentina Trabaja está dentro de su ámbito y el Ellas Hacen en la Secretaría General y de Derechos Humanos que dirige Eduardo Solari. De todos modos brindó la información. Contó que el plan Ellas Hacen ya tenía programada una capacitación para este año. Las mismas duran por lo general seis meses, luego se les entrega un título y se da de baja.El Argentina Trabaja, siempre bajo la explicación de Carminio, es mano de obra para labores en los barrios y el anuncio de esta unificación los agarró en la preparación de distintos proyectos."La semana que viene tendremos una reunión en Buenos Aires donde nos informarán cómo se va a implementar la unificación", dijo Carminio a. Agregó que en Paraná hay unas 1.500 personas por plan y que en Concordia, si bien no tenía precisión, los números son similares. En funcionamiento, en la capital provincial, hay unas 40 cooperativas.Carminio contó que Anses inició sobre finales de 2017 un reempadronamiento que concluirá hoy y donde el organismo analizará cada caso y con ellos habrá bajas. "A ciencia cierta,", agregó.Según la funcionaria, Anses atendió a 80 personas diarias y los turnos se pedían por Internet o personalmente. "El reempadronamiento lo hacen desde Nación cada tanto, es por casos de fallecimientos o por si la persona beneficiaria conseguía algún trabajo para así darle de baja y darle el plan a otro", aclaró."No cambiará todo. Cuando tengamos la información oficial la vamos a comunicar. Que estén tranquilos (por los beneficiarios) que será cuestión de esta semana o la próxima cuando se determinará como se llevará a delante la unificación y nosotros haremos la reunión que corresponda con las cooperativas y toda la gente", dijo Carminio y agregó: "Se informará de todo el traspaso de un programa a otro y al unificarse veremos qué condiciones nos marcan desde Nación. Lo que aún no sabemos es si los beneficiarios de los planes deberán buscar por sí mismos dónde estudiar o si habrá instituciones habilitadas para que lo hagan".