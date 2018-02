Diputados: no se formalizó el cambio de las autoridades de Cambiemos

Foto: Archivo

Cuando arrancó la sesión, todos los ojos estaban depositados en los movimientos que hacían los integrantes del bloque Cambiemos.



Es que unas horas antes de la sesión, en una reunión de bloque, se definió por mayoría que la diputada María Alejandra Viola (propuesta por el PRO) reemplace al dirigente Sergio Kneeteman en la presidencia del bloque, indica APF.



No obstante, en la sesión de este martes no se formalizó el cambio en el recinto. El argumento es que todavía no se resolvió quien se quedará con la vicepresidencia de la bancada. Tampoco si habrá cambios en la Secretaría del bloque. A su vez, resta por definir si Cambiemos propone a otra persona para que ocupe la Vicepresidencia Segunda de la Cámara, que hoy ostenta la propia Viola.



En este marco, se espera que en los próximos días haya reuniones para definir estos puntos. Asociaciones público-privadas En la sesión de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que regula las asociaciones público-privadas en Entre Ríos y fue presentado por el diputado Joaquín La Madrid (Cambiemos).



En la iniciativa se define como Asociación público-privada (APP) "a las diferentes formas de cooperación entre el sector público y el sector privado para el financiamiento, diseño, ejecución, operación, y/o mantenimiento de proyectos de infraestructura o de investigación aplicada y/o innovación tecnológica; la prestación total o parcial de servicios públicos; la ampliación y revalorización de obras y/o servicios públicos existentes; y cualquier otra actividad de competencia de la administración provincial que resulte delegable". Cuidadores domiciliarios Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que regula la actividad desarrollada por los cuidadores domiciliarios.



La iniciativa es de la ex diputada Rosario Romero y señala que "será Cuidador Domiciliario toda persona mayor de edad, que desempeñe tareas de apoyo socio-sanitario de baja complejidad en los establecimientos asistenciales, geriátricos privados o domicilios particulares, a personas que por diversas patologías biológicas, psicológicas, físicas y/o sociales no puedan realizar por sí solas tareas de la vida cotidiana o requieran apoyarse en personal capacitado para realizarlas y cuya condición requiera atención personalizada con dependencia directa de la persona que las realice".



En el artículo 6°, la iniciativa propone la creación del Registro de Cuidadores Domiciliarios que deberá expedir la certificación habilitante para desempeñar la función de Cuidador Domiciliario en el ámbito de la Autoridad de Aplicación de la presente.