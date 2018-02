Impulsan proyecto para educación y salud a extranjeros sin residencia

Reciprocidad

Para los residentes permanentes seguirá siendo gratis. Pero para el resto, la iniciativa establece que el Estado podrá exigir una compensación a su país o incluso cobrarles a los ciudadanos si no hay reciprocidad.El proyecto, según explicaron sus impulsores, exige "reciprocidad en la gratuidad de la educación y salud". La intención es que la Argentina pueda o bien cobrarles a sus países de origen o, en última instancia, a los propios extranjeros en los casos en los que esos países no ofrezcan atención médica o educación gratuita a los argentinos.El proyecto, resumieron sus impulsores,. Lo que se busca, apuntaron en un comunicado, esy establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios", explicó Petri.La situación de los extranjeros que tengan calidad de residentes permanentes se mantiene inalterable, es decir que seguirán pudiendo acceder a la educación universitaria y salud gratuita. Pero para aquellos que ingresan al país "con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita" solo si existe reciprocidad, es decir, si los argentinos gozan de los mismos derechos en los países de origen de esos inmigrantes.Y también prevé "como última instancia ?sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni exista convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, temporal o precario?" que el Poder Ejecutivo pueda "establecer 'tasas retributivas' o 'aranceles' para afrontar el costo de los servicios de salud y educación".