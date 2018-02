Bahl se reunió con vecinos de la Toma Vieja por el nuevo puente con Santa Fe

Paraná Preocupación en vecinos de Toma Vieja por la cabecera del puente con Santa Fe

La voz de los vecinos

El vicegobernador, Adán Bahl, recibió a vecinos de la Toma Vieja que expresaron su preocupación por la futura traza que Vialidad Nacional y los municipios de Paraná y Santa Fe acordaron para la instalación del nuevo puente. "Los vecinos están preocupados por el impacto que causará la implantación del nuevo puente en esa zona y me comprometí con ellos en hacer visible esta problemática en la ciudad, para que los paranaenses se enteren de esta situación. Esto avanza y los ciudadanos de Paraná no saben nada. Esto no puede suceder, se están tomando decisiones en Buenos Aires y Santa Fe que son fundamentales para nuestro futuro", explicó Bahl."Los vecinos me pidieron la reunión y les agradezco la confianza. Su planteo es correcto y atendible. Desde hace tiempo se analizan distintas trazas para vincular a nuestra provincia con el resto del país como alternativa al transporte de carga, principalmente. Y la traza elegida, comparto la postura de los vecinos, no es una alternativa que genere beneficios para la ciudad, no hay obras complementarias significativas y hay una serie de perjuicios a tener en cuenta", detalló Bahl.(tanto del lado entrerriano y del lado santafesino)", detalló.Y agregó: "Quiero dejar bien clara mi postura:. Hay otras trazas más convenientes, sobre todo hacia el sur de la ciudad, lo que representaría un desarrollo concreto para la zona oeste de Paraná. Los paranaenses no queremos que nos arreglen con obras compensatorias, queremos desarrollo estratégico", aseguró.''En definitiva, no se trata de que se perjudique o se beneficie a un barrio u otro, se trata de que, de una vez por todas, seamos nosotros, los paranaenses, los que decidamos qué es lo mejor para el desarrollo integral y estratégico de nuestra ciudad''.En la reunión participaron 9 vecinos que integran la Asamblea de Vecinos de La Toma Vieja.Patricia Pajares, presidenta de la Vecinal Toma Vieja, comentó: "El balance es sumamente positivo. Vinimos a buscar amplitud en cuanto al conocimiento de esta problemática y nos vamos con la idea de que existen alternativas para esta situación que no sólo afecta a un grupo de vecinos sino que verdaderamente es un proyecto que afectará a toda la comunidad paranaense"."Estamos trabajando para que toda la sociedad tome conocimiento de que es una problemática que afectará a la ciudad y por eso es importante que nos podamos sentir responsables todos aquellos que vivimos y recorremos esta ciudad"."Ha habido muchas opiniones al respecto y no se han generado los espacios. Esto impidió que los vecinos se interioricen y participen. Pero somos los vecinos quienes visualizamos los perjuicios de esta obra en particular y por eso es necesario que el vecino en general tenga una postura crítica y participativa. Es necesaria una apertura de la información para conocer los detalles de esta mega obra y en base a eso escuchar la opinión de los vecinos".Por su parte, Héctor Fischbach, sostuvo que "rechazamos el trazado elegido para desarrollar el proyecto, porque claramente y como lo explicó el vicegobernador, no es beneficioso ni para la ciudad ni para la provincia. Nosotros vamos a tomar medidas de acción en el sentido de convocar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos y a los trabajadores a debatir de manera profunda de estas cuestiones"."Nuestra lucha ha tenido un escalón importante con el recibimiento de Bahl y es altamente beneficioso este encuentro que nos coloca codo a codo en el trabajo que desarrollamos. Esperamos poder concretar encuentros con las autoridades de la municipalidad para sostener nuestra tesitura de mayor amplitud en el debate sobre las alternativas que verdaderamente beneficien y signifiquen un mayor desarrollo de la ciudad, pensando en las futuras generaciones".