En un año estarán finalizadas las viviendas financiadas con fondos provinciales

El programa provincial Primero tu Casa, que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), comprende la ejecución de unidades habitacionales en pequeñas localidades de toda la provincia y con ello se dejan atrás más de dos décadas en que la provincia no contaba con un plan financiado por recursos propios.



Para la primera etapa se abrirán esta semana los sobres de las licitaciones para la construcción de 296 viviendas en 25 localidades con un presupuesto oficial superior a 240 millones de pesos.



A su vez, ya se llamaron a licitación otras 100 casas más y en los próximos días se publicarán los llamados para las restantes, hasta llegar a la totalidad de 500 viviendas.



En la apertura de los sobres, donde también estuvo el titular del IAPV, Marcelo Casaretto, junto a intendentes y otros funcionarios, el Gobernador recordó que "este programa fue presentado a fines del año pasado para licitar viviendas con fondos propios".



Agregó que "esto se realiza con el recupero de las cuotas de los fondos Fonavi y también con un aporte importante del Tesoro provincial, para contribuir a la conformación de un fondo que posibilitará construir 400 nueva unidades habitacionales en distintos lugares, sobre todo en localidades pequeñas, algunas alejadas, lo cual tiene que ver con una distribución demográfica de nuestra población".



"Estamos en pleno proceso de apertura de sobres, se han realizado distintas licitaciones esta semana y estimamos que en el plazo de un año estarán finalizadas las viviendas que estamos iniciando", acotó.



Mencionó luego que está prevista "una segunda etapa con una modalidad parecida, con fondos que derivan de créditos internacionales que oportunamente tomó la provincia, cuyo porcentaje iba destinado a la construcción de viviendas u obra pública. Así que llegaremos a otras localidades con más soluciones de unidades habitacionales".



"Esto pone de manifiesto que hay un Estado provincial que está muy presente en políticas de vivienda, porque queremos imprimirle un dinamismo y generar un fondo solidario que a su vez permita el repago y posibilite que haya mucho más beneficiarios", reafirmó.



Por otro lado, señaló que "se generarán todas las condiciones de transparencia en la adjudicación de las viviendas para que no haya nadie que resulte favorecido de manera inmerecida y todos tengan una igualdad de oportunidades al momento de resultar adjudicatarios".



Añadió que "en este caso son dos localidades las beneficiadas, Los Charrúas y Ceibas, pero ya se han abierto hoy 25 licitaciones de localidades muy parecidas, que es muy difícil que puedan gestionar por sí mismas viviendas. Los municipios grandes tienen estructuras para gestionar ante Nación, pero a los municipios chicos se les complica más, entonces es ahí donde tiene que estar el Estado provincial presente".



Por último, precisó que "las viviendas son con el sistema tradicional, pero con una innovación que hemos introducido, de que se hacen las plateas ya pensadas para distintos módulos; por ejemplo con dos dormitorios, pero de acuerdo a las necesidades que una familia tiene se puedan ampliar con más módulos. Esto genera una posibilidad de desarrollo en el futuro para poder ampliar la unidad habitacional".



Política de vivienda propia



Por su parte, el titular de IAPV, Marcelo Casaretto destacó que "es un hecho muy importante, ya que después de 20 años, el gobierno provincial tiene una política de vivienda propia, financiada con recursos propios, destinada a sectores que no pueden acceder a créditos tradicionales".



Recordó que "esta idea que tuvo el gobernador fue lanzada a fines de enero en Villaguay y en pocos días, hicimos los llamados a licitación y entre hoy y mañana, realizamos las aperturas de las ofertas de 296 viviendas a construirse en 25 localidades entrerrianas y esto es emocionante para las familias que tienen las expectativas de tener una vivienda más cercana".



En ese sentido, indicó que "si lo compatibilizamos con el registro de demanda que pusimos en vigencia a través de la web, tenemos 10.000 familias que están esperanzadas en obtener una respuesta en materia habitacional del gobierno provincial".



Casaretto reconoció que "la demanda es ilimitada y sabemos que la capacidad de respuesta no nos permite atender la totalidad de la demanda, pero es un hecho sustantivo poder avanzar un paso más cada día y acercarnos a las soluciones".



"El objetivo es que desde lanzado el programa hasta la culminación de las viviendas, no pase un plazo superior a un año, por lo que nuestro desafío es ser más eficientes y acortar los tiempos y plazos de ejecución que llevaban adelante las operatorias cofinanciadas con el gobierno nacional" remarcó.



Sobre el programa



Primero tu Casa tiene como objetivo central mejorar la calidad de vida de los entrerrianos de las pequeñas localidades y fortalecer el proceso de reactivación económica de la industria de la construcción en general. En una primera etapa, se construirán 500 soluciones habitaciones, financiadas con fondos propios.



Para el modelo de vivienda, se diseñó un prototipo universal y evolutivo de acuerdo a las diversas necesidades de los grupos familiares. Es así que se cuenta con uno base de 28 m2 (monoambiente), de un dormitorio de 39 m2, y de dos dormitorios de 51m2. Los tres cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones. Asimismo, el plazo de ejecución de las misma es de hasta 10 meses. Detalles de las primeras 25 obras licitadas En San Gustavo se construirán 10 viviendas; en Villa Mantero, 10 viviendas; en Jubileo, 10 viviendas; en Ceibas, 10 viviendas; en Alcaraz 2° Sur, 10 viviendas; en Rocamora, 10 viviendas; en Santa Luisa, 8 viviendas; Lucas González, 10 viviendas; en Conscripto Bernardi, 15 viviendas; en Aranguren, 10 viviendas; en Los Charrúas, 18 viviendas; en Villaguay,16 viviendas; en La Florida, 12 viviendas; en Estancia Grande, 10 viviendas ; en Seguí,10 viviendas; en Federal, 16 viviendas; en Colonia Crespo,10 viviendas; en Basavilbaso,15 viviendas; en Villa Clara, 12 viviendas; en Antonio Tomas, 10 viviendas; en Villa Domínguez, 10 viviendas; en María Grande, 12 viviendas; en La Criolla, 20 viviendas; en Feliciano, 16 viviendas y en Aldea San Antonio, 6 viviendas.