Hubo actividades en Concordia y Concepción del Uruguay por cesantías en el INTI

Bajo la consigna "En INTI no sobra nadie" se realizó este lunes en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Concordia, un Festival contra los despidos y el vaciamiento.El evento tuvo lugar en el marco de una jornada nacional de lucha en la que se desarrollaron distintas actividades a lo largo y a la ancho del país.Por la mañana en la sede central del INTI ubicada en el Parque Tecnológico Miguelete se llevó a cabo una conferencia de prensa de la que participaron referentes de todo el arco político no oficialista y de los organismos de derechos humanos.Mientras tanto, en Concepción del Uruguay, se realizó una asamblea abierta que contó con la participación de un amplio arco de organizaciones.Al inicio del festival, los trabajadores de la institución dieron a conocer la importancia del amplio espectro de actividades y líneas de trabajo vigentes y las consecuencias de estos recortes para el desarrollo de la industria nacional y el conjunto de la ciudadanía. También se expusieron detalles del conflicto que se inició hace más de un mes a raíz del envío de 258 telegramas de despido y que aún no tienen ninguna propuesta de resolución por parte de la gestión, por lo que se vienen sosteniendo con firmeza diversas medidas de fuerzas entre ellas un acampe pacífico en las instalaciones del INTI.Según se indicó a través de un comunicado, el Instituto necesita seguir creciendo, fortaleciendo sus equipos técnicos y ampliando su presencia territorial, ningún recorte es una buena medida para el desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país.Asimismo, se remarcó el carácter ilegal e injustificado de los despidos y señalaron un claro sesgo ideológico en la confección de los listados. También leyeron un documento elaborado por los directores de los centros de investigación y desarrollo y mandos medios del Instituto en el que se solicita a las autoridades políticas que den marcha atrás con los despidos a la vez que denuncian un clima de persecución inédito en períodos de la vida democrática institucional.Por otra parte, los trabajadores remarcaron que estos despidos son parte de un plan de reestructuración diseñado por la consultora del País Vasco Tecnalia en el que se prevé entre otras cosas un mayor achicamiento y tercerización de funciones que son indelegables, dando lugar a una renuncia inadmisible a cualquier proyecto de soberanía tecnológica.Distintas organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos acercaron su adhesión y se solidarizaron con los trabajadores del INTI.La jornada de protesta tuvo como elemento central la participación de músicos locales que desde lo artístico acompañaron con sus canciones el reclamo. Allí estuvieron presentes Malvina Gutiérrez y Martín Messina; Augusto Ayala; Tincho Schmit y Marcos Gowda, Yan Elordí y Soledad Chertín; y Diego Bertoni. El evento finalizó con un emotivo cierre colectivo en el que se conjugaron el baile y la música evocando aquello que decía Arturo Jauretche "El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza".Estuvieron presentes y enviaron adhesiones: Productores y empresarios de diversos sectores, ATE Seccional Concordia, AGMER Seccional Concordia, APINTA Seccional Concordia, Unión Ferroviaria Seccional Concordia, Red de Comercio Justo Pirí-Hué, Mesa de Gestión Local para la Economía Social y Solidaria, Colectivo Militante Oktubre, Colectivo Basquadé, Asamblea de Mujeres, Colectivo de Géneros, Asociación de Familiares de detenidos, desaparecidos y ex presos políticos, Cooperativa de Trabajo Nueva Trigo de Oro, Coordinadora de Pescadores Artesanales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Partido Comunista y Partido Humanista.