Con la mira en las paritarias, UPCN realiza su congreso provincial en Paraná

Se desarrolla en Paraná, el congreso provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) este martes en el Centro Provincial de Convenciones."Tenemos que juntarnos a principio de año para mantenernos bien informados, hacer un canal de ida y vuelta con cada una de las delegaciones y un balance de la gestión atento a que terminamos nuestro mandato en octubre de este año", argumentó a, el diputado provincial y secretario general de UPCN, José Allende.Para el legislador y sindicalista, "es bueno rendir cuentas a nuestra gente sobre lo que se ha hecho, lo que se ha logrado y cuáles son los pendientes porque estamos convencidos que juntos lo vamos a hacer"."Para saber si conducimos un sindicato participativo y no como algunos nos quieren hacer creer sobre que nosotros decidimos entre dos o tres y que los demás solo escuchan", apuntó Allende.En la oportunidad, Allende indicó que uno de los temas del congreso sindical será la discusión salarial en el marco de la apertura de la paritaria para estatales entrerrianos."Hablamos de porcentajes y de un piso salarial porque hay que recuperar el poder adquisitivo de los que menos cobran. También hay que hablar de la cláusula gatillo, porque el año pasado hasta perdimos un ministro por una pelea sindical", rememoró.De acuerdo a lo que anticipó el titular de UCPN, el sindicato esperará a la propuesta salarial que haga el gobierno provincial. "Una vez en la mesa de discusión, vamos a explicar qué queremos y por qué, porque no es una suma antojadiza", justificó.Las bases sobre que iniciarán la puja por el salario, serán "respetar la posición de las paritarias del año pasado, que los pisos salariales no solo acompañen a la inflación sino que se vayan recuperando" y según advirtió Allende, "no los condicionará el acuerdo con los docentes".