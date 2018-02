Sociedades offshore: "A Caputo lo recontra banco", sostuvo Peña

"Lo recontra banco. Si lo banco, es por algo. Lo conozco. Somos todos ciudadanos ante la ley, pero no tengo dudas de su integridad y de su capacidad", afirmó Peña.



En declaraciones al canal América, el jefe de ministros consideró que a Caputo "le discuten algo previo a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción -como también la tenemos nosotros- de que sus papeles están bien declarados".



"Hemos tenido ministros que no podían sumar dos más dos", agregó Peña, quien señaló: "es un orgullo para este país que ´Toto´ Caputo sea ministro".



"Es de las 10 o 15 personas más talentosas en las finanzas en todo el mundo. Jugaba la Champions League, no jugaba en la B, eh. Y dejó todo para venir a jugársela por su país", dijo.



Peña también se mostró optimista sobre la situación de Valentín Díaz Gilligan, que debió renunciar después de que el diario El País de España sostuvo que posee una cuenta no declarada en Andorra.



"No nos anticipemos con Valentín... Ahora sale una nota periodística, se hace un juicio sumario y se sentencia en menos de 48 horas. También es una discusión sobre su pasado", dijo.



En ese contexto, destacó la tarea de la Oficina Anticorrupción dirigida por Laura Alonso: "Antes estaba destruida, incluso físicamente y eso era porque no funcionaba".



"Ahora se investiga a los funcionarios en tiempo real, presenta los papeles y lo hace de forma íntegra", subrayó el jefe de Gabinete.