"En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción", dijo Menem

En una entrevista concedida a CNN Español, el ex presidente Carlos Menem aseguró que "n todos los gobiernos hubo corrupción", excepto en el que él comandó.



La afirmación fue como respuesta a la consulta de si se había lanzado a senador por el fuero parlamentario, para evitar ser detenido por las varias causas judiciales que hay en su contra.



"Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción", señaló a CNN.





Al opinar sobre la gestión de Mauricio Macri, Menem aseguró: "Por lo que uno ve, lee y estudia, evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación", sostuvo.



Sin embargo, al dar su mirada sobre el mandato cumplido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dejó de manifiesto que no le gustó su gestión "porque no hubo una especie de adelante en todos los sectores de la comunidad argentina. Al contrario, creo que fuimos un poquito para abajo. Y esto nos causó mucho daño". El periodista Jonatan Viale le pidió que calificara la gestión de Fernández del uno al diez, a lo que Menem respondió: "un uno le pondría".



Nisman

Menem comentó que conoció en persona al fiscal fallecido Alberto Nisman. "Lo conocí. Una excelente persona. No es como dicen algunas personas que se suicidó. Para mí lo mataron", afirmó.



El ex presidente opinó que el gobierno de Cristina Fernández tiene algo que ver con lo sucedido. "¿A quién iba a denunciar? A la expresidenta. Así que si uno tiene más o menos cerca los hechos llega a una conclusión que evidentemente lo mandaron a matar desde un sector de aquel gobierno", sostuvo.



"A mi hijo lo mataron"



"A mi hijo lo mataron", sostuvo reiteradas veces el ex presidente en la entrevista, al hablar sobre el polémico caso de la muerte de Carlitos Menem Jr.



Si bien en un primer momento se prensó que en realidad fue un accidente, "con las conversaciones que llevé a cabo, con lo que hablé con la gente de la Gendarmería, evidentemente no fue un accidente. A mi hijo lo mataron".



Desde su mirada, se trató de una cuestión política para hacerle daño a su familia "Yo hubiera preferido que me maten a mí y, sin embargo, en plena juventud matan a mi hijo. Fue muy doloroso, tremendamente doloroso".