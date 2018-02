Finocchiaro: "Sería un medida extrema no comenzar las clases"

Política Docentes porteños anunciaron medida de fuerza para el lunes y martes

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, advirtió a los gremios docentes que "sería un medida extrema no comenzar las clases", en momentos en que se percibe complicado el comienzo del ciclo lectivo en tiempo y forma en varios distritos del país por los reclamos salariales del sector."Más de una paritaria la hemos cerrado sobre el filo de la medianoche, hay gremios que han entendido que la sociedad ha cambiado. Además de los salarios hay que discutir otras cosas sobre que hacen a la mejora del sistema educativo", remarcó Finocchiaro, luego de encabezar una reunión junto a su par de Trabajo, Jorge Triaca con los sindicatos docentes nacionales UDA, AMET y CEA, en el marco de la mesa de convenio marco que el Gobierno estableció por decreto la Ley de Financiamiento Educativo y que derogó la paritaria nacional."Soy muy optimista, sería un medida extrema no comenzar las clases la semana que viene, privar a los chicos de las clases cuando hay tiempo para seguir hablando", consideró el titular de la cartera educativa en declaraciones a la prensa.No obstante, el secretario general de UDA, Sergio Romero, al retirarse del mismo encuentro sostuvo que no garantiza el comienzo de clases, cuando la discusión está trabada en distritos calve como la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.La reunión se realizó en la sede de la cartera laboral y no participó el sindicato mayoritario CTERA, que sigue una postura menos dialoguista que el resto de los gremios, e incluso buscó impugnar la reunión por omitir el tema salarial.