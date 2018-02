Gremios docentes y el gobierno entrerriano retoman la negociación salarial

Gremios docentes y autoridades del gobierno se reunirán hoy, a las 11 en la Casa Gris, en el marco de la segunda reunión de negociación salarial, tras el primer encuentro llevado adelante la semana pasada, cuando la Provincia ofreció una suba de 16,3 por ciento en tres tramos, lo cual fue rechazado por los sindicatos.

En ese marco, desde la seccional Concordia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se lamentó que "la propuesta no se despegue ni una centésima del techo que ha fijado la Nación. Apelamos a la buena voluntad del gobierno de presentar una nueva propuesta", dijeron.Luis Niz, secretario de Educación de Agmer, explicó que "todas las consultoras indican que el índice inflacionario para este 2018 será entre 19 y 22 por ciento, por lo tanto el techo del 15 por ciento que pretenden poner está muy lejos de alcanzar las expectativas".Al rechazo de lo propuesto por el gobierno provincial, sumó el "repudio por la no convocatoria del gobierno nacional a la paritaria docente, una mesa de negociación que tiene como objetivo fijar el mínimo que debe ganar un docente a nivel nacional, que fue reemplazada por un acuerdo marco".Sobre las expectativas de la negociación, Niz insistió en "la esperanza de una propuesta superior" y anticipó que, "de ahí en más, se activarán todos los mecanismos deliberativos y democráticos del sindicato".Por su parte, el gobernador, Gustavo Bordet, manifestó: "Nosotros venimos dialogando como lo establecimos en la segunda quincena de 2017; hemos hecho una propuesta, mañana (por hoy)"."Queremos evitar que haya un deterioro del salario docente entendiendo también cuáles son las posibilidades en el marco de la estructura de ingresos que tiene la provincia de Entre Ríos", remarcó Bordet.En ese sentido, el mandatario reafirmó: "Siempre hemos manifestado una firme voluntad y vocación de encontrar acuerdos. No me cabe duda de que en esta oportunidad también encontraremos los acuerdos necesarios".Por último, el mandatario destacó: "Mientras estamos con el diálogo abierto y en una mesa de negociaciones, con buena voluntad las dos partes,. Entonces, mientras discutimos cómo nos ponemos de acuerdo hay que hacerlo con los chicos en las aulas. No tiene sentido que los chicos estén fuera de las aulas cuando seguro nos vamos a poner de acuerdo".