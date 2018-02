Glifosato: Consideran "auspiciosa" la apertura del debate en ámbito legislativo

El asesor, investigador y coordinador de proyectos Agroecológicos, miembro fundador de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA), mostró en el recinto, citando ejemplos, que hay otro tipo de agricultura posible.



Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, consideró como "muy positiva" la presencia en Paraná de Cerdá.



"El tema ya es inocultable. La Cámara de Diputados ha organizado esta primera reunión de diálogos, de intercambio de saberes, con miradas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta a la hora de legislar y a la hora de organizar la producción en un territorio", puso relevancia.



Asimismo dijo respecto a lo propuesto por el especialista en esta charla que "se está proponiendo que el mensaje que siempre ha dado la corporación es una mentira. Nos han dicho que si no usamos estos paquetes tecnológicos de químicos el mundo se morirá de hambre y los productores se fundirán. Se está demostrando lo contrario, con demostraciones tan elocuentes, en un mensaje diferente".



Alberto Rotman, diputado provincial por el frente Cambiemos consideró auspicioso el debate en este tema: "Hay que considerar las distintas voces que hay en este tema", dijo a Elonce TV.



"Hay que buscar un término medio. A fin de año se aprobó en el Senado, la ley de Agroquímicos. Le dije a mi bloque que a esa ley, así como estaba, no la iba a votar, porque me parece que tiene una serie de falencias. Mi profesión es médico y conozco los potenciales daños que pueden producir estos agroquímicos", detalló.



Además, puso relevancia en que "instituciones prestigiosas como la OMS ha determinado que el glifosato puede producir algunas alteraciones que pueden derivar en cáncer".



Entendió que "hay que tener mucho cuidado. No podemos permitir que los aviones que fumigan, lo hagan arriba de las escuelas, lo hacen a muy pocos metros de ríos, de pueblos. Esto después se trasmite al ser humano".



"Vamos a discutir este tema, a escuchar opiniones. Hay que destacar que acá la política partidaria debe ser dejada de lado, este es un tema totalmente científico", dijo luego el diputado.



Por su parte, el diputado del FpV, Gustavo Guzmán, mencionó que el debate de este lunes se dio "a recinto lleno, y en la antesala también había mucha gente. Dijo que "se busca iniciar un ciclo de charlas para llegar dentro de algunos meses, a una síntesis para una legislación que contemple la cuestión agroindustrial, como también a cuestión de la población que nos parece tan importante". Elonce.com.