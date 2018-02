Colocaron radares de control de velocidad en el Túnel Subfluvial

En los últimos días, en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis fueron instalados cuatro radares para medir la velocidad, con la intención de prevenir el sobrepaso de las máximas permitidas. El trabajo complementa la cartelería LED que fue colocada en diciembre último.



En diálogo con El Litoral, los funcionarios Augusto Cortés (subdirector de Tránsito del ente administrador del túnel) y Marcelo Carabajal (jefe del departamento de Electrónica), brindaron detalles de los equipos que se han incorporado, a la vez que describieron el sistema informativo vial inteligente que están implementando en dicho sector.



Los radares, que están ubicados dentro del túnel, a los 800 y 1.600 metros en ambos lados del emblemático y casi cincuentenario enlace (que fuera inaugurado en 1969), forman parte de los periódicos trabajos de mantenimiento que se realizan en el lugar, así como de medidas adoptadas para monitorear la velocidad de autos y camiones. "En principio no habrá multas", enfatizó Cortés, sin dejar de remarcar que la idea que resguarda esta moderna implementación es de carácter preventivo, no sancionatorio.



Estas iniciativas, agregó, "tienen que ver con encausar a los conductores para que mantengan las velocidades reglamentarias del túnel", es decir 40 kilómetros por hora de mínima y 60 de máxima. Sirven como una advertencia y para minimizar la posibilidad de que se produzcan siniestros viales o accidentes. Sensores ultrasónicos Los radares complementan una serie de carteles y luminarias con imágenes LED, la que fuera colocada a lo largo de todo el túnel en diciembre último, para informar al automovilista la velocidad que lleva. Carabajal, a su turno los describió como "sensores ultrasónicos", que miden la velocidad de los vehículos a su paso y dan automáticamente la indicación pertinente: con color verde si la velocidad está dentro de lo permitido, o en rojo, si se comete un exceso. Después, el jefe de Electrónica del túnel destacó que la instrumentación de estos radares forma parte de un sistema informativo vial inteligente, "de los primeros en su tipo en el país, todo en cartelería LED".



Esto es el comienzo, dijo, "ya que estamos comprometidos en el proyecto de implementar más carteles y más señalización de velocidad, además de todo lo que respecta a la cartelería fija de un sistema inteligente, pensado, justamente, para brindar mayor información de tránsito al usuario".



"Estamos a prueba y por eso aspiramos a que sea un logro", añadió Carabajal. Para finalizar, Cortés hizo hincapié que en cada peaje también se instaló cartelería nueva (provista por la firma Multiled) y después se sumarán carteles soportados arriba de una columna. Para su reglamentación La aplicación de esta innovación tecnológica estará respaldada oportunamente por su respectiva ley de reglamentación, normativa que en estos momentos está siendo analizada por las legislaturas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El reglamento en cuestión, tal como lo expresó Augusto Cortés, fue estudiado originalmente por las autoridades del túnel, para después hacerse un proyecto modificatorio, que se aprobó a nivel de las comisiones parlamentarias y de los ministerios intervinientes (cuatro en total, sumando las dos provincias).



Posteriormente, Cortés recordó que la reglamentación en cuestión está en ambas legislaturas, a la espera de su ratificación y de los decretos correspondientes de parte de los gobernadores, "a efectos de adecuar, fundamentalmente, lo que tiene que ver con el futuro valor de las multas". Luego, para completar el concepto, señaló que "la multa tendría un valor fijo, relacionado con el costo del peaje". Esto es lo que resta analizar a partir de ahora, para poder instrumentarse en su momento. Sin multas Los radares servirán como una advertencia para los conductores, minimizando así la posibilidad de que se produzca un siniestro vial. "No somos un ente recaudador", señalaron desde el Túnel a El Litoral.



Estos trabajos complementan los carteles LED que se instalaron meses atrás en los peajes y en el ingreso al Túnel Subfluvial.