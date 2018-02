Consejo de la Magistratura incrementó los concursos para cargos en la Justicia

El Consejo de la Magistratura realizó, durante el 2017, 46 concursos públicos tendientes a cubrir 79 cargos en la Justicia, de los cuales participaron 872 postulantes. El número se incrementó significativamente si se compara con el 2015 donde se hicieron 28.



Al respecto el secretario de Justicia, Pablo Biaggini, resaltó el valor del compromiso tanto de los consejeros como de los empleados que han puesto todo el empeño en mejorar la capacidad de respuesta del organismo.



"Desde la nueva integración del Consejo podemos advertir que se ha incrementado sustancialmente, no solo la cantidad de concursos convocados, sino también de las ternas elevadas al gobernador, Gustavo Bordet, lo que se representa en un mayor número de cargos que han sido finalmente cubiertos y designados", informó el funcionario.



En 2017 se abrieron las inscripciones a 14 concursos públicos tendientes a cubrir 28 cargos vacantes, entre ellos: Agentes Fiscales; Defensores Penales; Defensor de Casación Penal y Defensores Civiles.Cabe destacar que dichos concursos fueron llamados en el 2016.



Asimismo se completaron las diferentes etapas de otros 32 concursos destinados a Vocales de los Tribunales de Juicios y Apelaciones de las ciudades de Paraná, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Concordia.



"En lo que respecta a Magistrados Judiciales son comparativamente muy pocos los cargos que restan aún concursar. Es decir que, el Consejo de la Magistratura en ese aspecto se encuentra prácticamente al día. En lo que resta el año 2018 esperamos complementar prácticamente la totalidad de los concursos", destacó Biaggini.



No obstante, agregó: "en lo que hace a los agentes Fiscales Auxiliares todavía hay un gran número de cargos para concursar debido que en su momento existía un mecanismo distinto de designación que no pasaba por el Consejo de la Magistratura. Tenemos un importante desafío para sortear y creemos que estaremos en condiciones de poder dar una respuesta adecuada, que posibilite al Gobernador efectuar las designaciones respectivas en el transcurso de este año".



A modo de comparación en 2015 se efectuaron 28 concursos para cubrir 39 cargos, registrándose una participación de 339 postulantes inscriptos y habiéndose elevado terna en 15 de ellos.