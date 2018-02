Frigerio: "Frondizi también buscó saldar la grieta con programa de desarrollo"

Al cumplirse hoy 60 años del triunfo electoral de Arturo Frondizi, el ministro del Interior Rogelio Frigerio sostuvo que "en ese momento también había una gran grieta entre el peronismo y el resto de la sociedad" y que el presidente desarrollista "intenta saldarla a partir de un frente social con un programa de desarrollo similar al que estamos intentando llevar adelante" en el gobierno de Cambiemos.



"El entiende con mucha claridad que Argentina tenía que dejar atrás ese enfrentamiento, que un programa de desarrollo necesitaba una alianza de clases y sectores para llevarse adelante", agregó Frigerio, nieto homónimo del ideólogo del desarrollismo y colaborador estrecho de Frondizi.



El ministro sostuvo: "De alguna manera era una salida al populismo, también, cuando se abre una instancia de pragmatismo desarrollista, una visión desideologizada de las políticas públicas que necesita el país, de unidad nacional, de dejar atrás una grieta",



Para Frigerio, el programa frondicista "tal vez no estuvo suficientemente explicado, es una autocrítica que nos hacemos en la familia, y tal vez no fue gradualista".



Explicó entonces que "en la escuela desarrollista nos enseñaban la importancia de los planes, pero también del ritmo de la aplicación. Ese ritmo era visto como una necesidad, determinadas cosas que habían que hacer rápido".



Y agregó que "con el diario del lunes, uno puede analizar que sin el mandato popular es difícil imponer tamaña cantidad de cambios y reformas estructurales en el país".



El ministro aseguró: "Ahora también estamos pidiendo cambios estructurales pero -distinguió- de manera gradual, explicando que no hay caminos alternativos, que son caminos complicados pero que nos van a asegurar que nuestros hijos y nietos estarán mejor".



Y sostuvo: "ahora, la mayoría está a favor de un cambio, cosa que no sucedía 60 años atrás".



En otro orden, admitió que la relación de Frondizi con los sindicatos fue "tensa, difícil" y evaluó que se debió a que "había un cambio en la estructura productiva que era difícil de digerir".



Frigerio comparó: "En aquel momento, como hoy, lo que se pretendía con las políticas públicas era generar empleo de calidad" y que por ese motivo los gremios "deberían haber sido socios de ese programa".



Sobre el pacto con Perón que derivó en el triunfo electoral de febrero de 1958, el ministro aseguró que "no fue una necesidad" y que Frondizi "igual" hubiera llegado al poder "porque el peronismo estaba proscripto".



Explicó la razón de aquel pacto en que en el desarrollismo "existía el convencimiento de que se necesitaba un apoyo más robusto para alcanzar las metas propuestas de desarrollo inédito que se estaba planteando para transformar el país. Por eso -agregó- se hace ese acuerdo con el peronismo, no fue una necesidad electoral, sino una necesidad de la política, una manera de entender la realidad y de cómo corregir las cosas que en ese momento frenaban el desarrollo".



El ministro evaluó que "muchas de esas cosas siguen vigentes y profundizadas: la desintegración social, la pobreza creciente, el subdesarrollo", aunque "otras no estaban, como el narcotráfico".



Remarcó que "por eso creo que sigue estando tan vigente esa idea del desarrollo nacional, de la alianza de clases sociales y sectores, de integrar a la Argentina de una manera inteligente en el mundo".



Y comparó: "En ese momento esas ideas quizás estuvieron adelantadas a su época, pero tras de 60 años de frustraciones, la Argentina está preparada para ese cambio".



El ministro precisó que, de todos modos, "nosotros no somos un gobierno que reivindique alguna etapa del pasado, pero sí miramos al pasado para ver qué errores no hay que repetir. Pero no estamos mirando en ningún espejo retrovisor".



Aunque consideró "natural" que "asocien las políticas que estamos llevando adelante con las de ese momento: terminar con esa falsa opción entre el dogmatismo liberal y el estatismo extremo y pasar a tener un Estado inteligente".



Puso de ejemplo el desarrollo frondicista de la industria del petróleo y gas para "resolver esa dependencia externa crónica que padecía el país porque faltaban divisas".



Y comparó que "Macri piensa en términos muy similares el problema, impulsando las energías renovables" porque "el Estado tiene un gran rol al redefinir la matriz energética". Por último, Frigerio sostuvo que "hoy, como hace 60 años, decidimos analizar la realidad con el mismo método que nos enseñaba mi abuelo: ante cada problema, ante cada opción, elegir el camino que nos hace más nación".