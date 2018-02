Incertidumbre: Trabajadores de Programa Conectar Igualdad temen por sus puestos

Administradores de Red de Entre Ríos que cubren las necesidades del Programa Conectar Igualdad en las escuelas técnicas y agrotécnicas, afirman que aún no cobraron los sueldos de noviembre y por estas horas tienen la incertidumbre de no saber si tendrán continuidad laboral.



Explicaron en un comunicado que desde que se implementó el programa en 2010 trabajan de manera precaria con contratos de 10 meses, sin saber cuándo llegarán los cobros y muchas veces con largos períodos sin recibir los honorarios. Pero la preocupación crece ya que explicaron a UNO que en 2017, solo trabajaron cinco meses y les abonaron cuatro: resta el pago de noviembre.



Explicaron que son unos 120 los que se encuentran en estas condiciones. "Esta situación se da todos los años. Empezamos a trabajar y a los tres meses abonan la primera mensualidad. Nunca sabemos cuándo vamos a cobrar", dijo Alejandro Ayala, Administradores de Red de Escuela de Educación Técnica Nº 1 Brigadier Pascual Echagüe de Concordia.



"Dependemos de INET con varios planes que se tramitan en Nación; el director de INET es provincial, pero hoy no hay nadie", destacó Ayala. El INET es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Explicó que además que se sumó a los problemas de 2017 que recién iniciaron las tareas dos semanas antes de las vacaciones de invierno.



En el ambiente educativo se habla de que son varios los programas como este que están en juego y con ello aumenta la incertidumbre y la precariedad laboral, y hasta los gremios, por lo menos en Paraná, han tomado parte de estos reclamos.



"Conectar Igualdad entrega notebook a los alumnos y cuando terminan las clases las ceden a los estudiantes para que sigan usándolas cuando van a la universidad o a los terciarios. Pero las máquinas tienen una periodicidad y se bloquean. Nosotros somos los encargados de desbloquearlas. Los que terminaron la escuela en 2017 las tienen bloqueadas. A muchos las máquinas les sirve, no son grandes y puede estar un poco obsoletas por le paso del tiempo, pero las usan", dijo Ayala y explicó que por el tiempo que les lleva de trabajo, cada año al comenzaban las clases, se encargan de terminar desbloquear los equipos de os estudiantes que ya habían finalizado el secundario. "Ahora no sé. En 2017 empezamos a hacer esto en junio", remarcó.



Cada uno de estos prestadores cobraba en 2017 unos 9.000 pesos por lo que el mes que les falta repercute seriamente en la economía familiar. Al comunicado lo firman varios trabajadores, principalmente de localidades de la costa del río Uruguay.



Sostienen además que para este 2018 el mismo programa trabajará en mejoras y actualizaciones con respecto al acceso a Internet para los alumnos con cambios en las escuelas de todo el país.



Tienen la expectativa de instalaciones más adecuadas, más equipamientos y conectividad que modernicen y profundicen la propuesta. Por eso resaltaron la labor que cumplen y están a la espera, de conocer si este 2018 tendrán o no trabajo.