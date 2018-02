Busti y Mario Cafiero: "El campo popular debe construir una agenda en común"

En la reunión, previa a la charla que Cafiero vino a brindar en la sede de ATE en Paraná, se habló sobre la necesidad de unificar el campo popular en base a la construcción de una agenda en común, que contemple la lucha por un federalismo real que proteja los intereses verdaderos de las provincias.



"Con Mario compartimos el diagnóstico de la situación actual: la Argentina no puede crecer en base a soja, sector financiero, minería y salarios bajos, porque con ese esquema alrededor de veinte millones de argentinos quedan fuera del sistema", afirmó el ex gobernador entrerriano. En ese sentido, se valoró como auspicioso el "Encuentro por la Unidad peronista" realizado en la UMET, en el que Cafiero estuvo presente en representación del partido que conduce Fernando "Pino" Solanas.



Asimismo, los dirigentes -que compartieron dos años de mandato como diputados nacionales entre 1999 y 2001- coincidieron en la necesidad de implementar políticas medioambientales acordes a los gravísimos problemas que están sufriendo los argentinos que viven principalmente en zonas rurales, los cuales quedaron plasmados en el documental "Viaje a los pueblos fumigados", dirigido por "Pino" Solanas y aclamado en el Festival de Cine de Berlín.



Al respecto, jóvenes del Frente Entrerriano Federal que participaron de la reunión, reseñaron que recientemente estuvieron con el Dr. Santiago Sanfilippo, médico neurólogo y director del CENER en General Galarza. "Sanfilippo es uno de los especialistas que sale en el documental de Pino ya que hace tiempo viene generando conciencia en base a casos concretos sobre los efectos negativos que el modelo de agricultura intensiva puede ocasionar sobre la salud y el medio ambiente", comentaron Claudio Ava Aispuru y Juan Francisco Coniglio.



También estuvieron presentes otros dirigentes juveniles del Frente Entrerriano Federal: el apoderado legal, Nicolás Parera Deniz, el vocal Ignacio Abolafia y Jonathan Reisenauer. Por su parte, Mario Cafiero llegó junto a Alejandro Taibi, representante de la agrupación "Los Hijos de Fierro" y Daniel Paduán, coordinador de Políticas Reparatorias de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia.