Bahl reconoció el trabajo y trayectoria de los carnavales de Hasenkamp

El vicegobernador, Adán Humberto Bahl visitó la localidad de Hasenkamp para compartir un encuentro con integrantes de las tradicionales comparsas Malibú y Marumbá y de la Comisión de Carnaval quienes hicieron un balance de la edición 2018. Más tarde, junto al intendente Juan Carlos Kloss, recorrieron obras que se ejecutan en la ciudad."Gracias al acompañamiento del vicegobernador, en escuchar nuestra problemática y ayuda, las comparsas pudieron salir al corsódromo y disfrutamos de cinco magnificas noches de carnaval", dijo el intendente durante el encuentro llevado adelante en la sede municipal, al tiempo que destacó el éxito de esta temporada en la que miles de turistas y vecinos disfrutaron de las presentaciones de las comparsas y de toda la propuesta de los carnavales en la localidad entrerriana.Las malas condiciones climáticas del verano de 2017 afectaron duramente a las localidades que en los meses de diciembre, enero y febrero apuestan al turismo con sus propuestas, y pusieron en duda la puesta en marcha de los carnavales 2018. El acompañamiento y la colaboración de la Vicegobernación hizo que las dos comparsas de la ciudad: Malibú y Marumbá pudieran brillar en esta edición."El carnaval es muy importante como producto turístico, es un atractivo diferencial de nuestra provincia" sostuvo el vicegobernador, al tiempo que agregó: "Sólo hemos dado el impulso necesario, no es más que hacer bien nuestra tarea, la de estar cerca de todos los entrerrianos, donde hay tanta gente trabajando comprometidamente"."Los paranaenses miramos los carnavales como un modelo a seguir, acompañamos este tipo de iniciativas y lo hacemos desde el corazón, para que puedan seguir creciendo, para seguir apostando y potenciar nuestras propuestas, posicionando a la provincia a nivel nacional" afirmó Bahl.Tania Ruiz Moreno es una de las representantes de Marumbá y valoró el año de trabajo, "fue una gran edición, estamos muy conformes con la convocatoria que ha tenido. Mucha gente se acercó para disfrutarlo y por eso estamos muy agradecidos con todos aquellos que colaboraron para que este evento tan importante para la localidad, sea una realidad".En relación al encuentro con el vicegobernador Bahl, sostuvo que "pudimos agradecer el acompañamiento sin el cual no hubiéramos podido salir. Es un evento muy convocante que ubica a nuestra localidad con una oferta muy importante en materia turística y su colaboración ha sido fundamental".Por su parte, César Espinoza, también de Marumbá, dijo que "el carnaval es pasión, es lo que nos identifica y es lo que moviliza nuestra comunidad que se prepara todo un año con mucho trabajo para que todos puedan disfrutarlo en el mes de febrero".En tanto, Roxana de la comparsa Malibú, realizó un balance de la edición y reconoció que "el tiempo ha acompañado las diferentes jornadas, en especial el cierre que ha sido una verdadera fiesta. Hasenkamp es uno de los pioneros en este tipo de eventos y nos ha permitido ser reconocidos a nivel nacional"."El vicegobernador mediante su ayuda permitió que las comparsas puedan volver a participar y brillar más que nunca en esta edición. A veces se golpean puertas que no se abren pero hemos encontrado en Bahl el acompañamiento necesario para mostrar que en Hasenkamp se vive un gran Carnaval".Luego Bahl se acercó a observar el grado de avance de cuadras de hormigón que se llevan adelante en la ciudad y dialogar con vecinos que representan distintas instituciones de la ciudad.