El ex diputado nacional, Mario Cafiero, disertará en Paraná

La Agrupación Hijos de Fierro invitó a Paraná al ex diputado nacional, Mario Cafiero, quien brindará una charla sobre la situación actual del país. Será este viernes a las 20 en la sede de ATE.



Al respecto, en diálogo con Elonce TV, explicó que "hablaré fundamentalmente de la cuestión política y económica. A los argentinos nos han mentido con una salida que propuso el gobierno de Macri y que está fracasando. Creemos que la crisis es muy grave porque los números no cierran a nivel déficit comercial, fiscal y por una política irracional del Banco Central, que gasta 15 mil pesos por segundo para una política antiinflacionaria que fracasa".



Consideró que "se nos dejará un agujero enorme y la charla de hoy girará en torno a cómo podemos salir de esta crisis que es la tercera vez que la tendremos los argentinos. Es cómo hacer para no caer en los mismos errores y tropezar con las mismas piedras".



"Se nos hablaba del segundo semestre, de los brotes verdes y el verso se está agotando. El tiempo de los que votaron a Cambiemos en el gobierno se está terminando y a eso lo reflejan las encuestas. La gente no ve respuestas en la calle, no ve que se reactive la economía. La Argentina es un país rico y estas recetas neoliberales nos llevan a un fracaso", aseguró.



En ese sentido, dijo que "si no abordamos el sistema financiero, el creer que la Argentina va a vivir de prestado y mientras tanto dejamos que se fuguen y evadan capitales, y no se plantee un proyecto de país que convoque a la producción y el trabajo, al desarrollo del interior y a las economías regionales, no se avanzará. A esto ya lo vivimos. Lo financiero nos tapó, el priorizar la especulación. Tenemos que volver a la idea de comunidad organizada, al proyecto de país, de entender que tenemos que armar una economía colaborativa y no competitiva".



"Hay que ir a la raíz del problema, que es cultural. Es un individualismo que nos han metido y hay que cambiar a la idea de un país solidario y que podamos construir entre todos".



Proyecto Sur estuvo presente en las reuniones que buscan la unificación del peronismo. Sobre ello, remarcó que "nos parece bien que se abra un diálogo que incluya a todos los sectores del peronismo, a los que fuimos críticos en su momento, a los que acompañaron al kirchnerismo. Es muy bueno que tengamos este diálogo. Con el peronismo solo no alcanza, hay que llamar a otras fuerzas políticas. La Argentina necesita que se construya una alternativa".



Por su parte, Daniel Paduán, integrante de Hijos de Fierro, manifestó que "los que tenemos unos años ya hemos vivido esto. No son slogans vacíos. Tenemos un país que es posible que sea de otra manera por la riqueza que tenemos. Depende de los distintos sectores dirigenciales que trabajemos realmente por un modelo de país nacional. Tenemos que ponernos de acuerdo como en otro momento pasó en nuestro país, que se desarrolló riqueza con Perón, con el primer gobierno de Néstor Kirchner, donde la inflación no era un problema, no existía la deuda externa. Es posible otro país trabajando con honestidad, sin tenerle miedo a la autocrítica y con responsabilidad de cara a los problemas y a la gente".



Asimismo, señaló que "en el ámbito provincial se viene trabajando desde las bases del peronismo, buscando con participación el debate en función de la unidad, que siempre fue un valor estratégico. Hay que tener autocrítica, porque si no vamos a tener dificultad para recuperar la confianza de nuestro pueblo para que nos acompañen electoralmente en 2019". Elonce.com